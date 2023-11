LEER TAMBIÉN: Los detalles de la reestructuración dentro de Corpac a un año del accidente en aeropuerto Jorge Chávez

Este producto, al parecer ya se está comercializando en el Perú, y vienen siendo ofrecido en centros estéticos, redes sociales y páginas de ventas por internet. Recientemente, se viralizó un video en la que la reportera de televisión Katty Villalobos, a través de la plataforma de TikTok, recomienda su uso e incluso se graba recibiendo una dosis.

“Lo que te voy a contar te va a dejar pero totalmente sorprendido o sorprendida. Mira dónde estoy. Estoy en Sumak Estética. ¿Y sabes a lo que he venido hoy día? Me van a colocar la vacuna anti obesidad. Yo no soy gorda, pero soy rellenita y siempre he tenido problemas con el peso”, señala Villalobos al inicio del video, que ya cuenta con cerca de dos millones de reproducciones.

La reportera comenta que no tenía conocimiento de la existencia de esta “vacuna”, pero que efectivamente sí cuenta con todos los documentos necesarios que certifican su autenticidad.

Que daño con los influencers peruanos… “vacuna contra la obesidad” pic.twitter.com/BtULuvdLtY — Daniel M. 🇵🇪 (@perrocalato_) November 21, 2023

“Hoy me voy a colocar esta vacuna que ni siquiera sabía que existía y que obviamente tiene todos los permisos y certificados habidos y por haber. Así que hoy voy a experimentar la vacuna anti obesidad, aquí en Sumak Estética”, indica.

Vale precisar que Sumak Estética Integral es un centro de spa ubicado en una zona exclusiva del distrito de Miraflores. A través de redes sociales, la empresa asegura ser especialista en estética corporal y contar con lo más moderno en aparatología cosmética.

Durante el video, la reportera aparece junto a la licenciada Elena Valverde Castillo, pues es así como menciona a su acompañante. Es ella quien brinda detalles de dicha “vacuna” y cómo funciona en el cuerpo de quién la recibe.

“Querida Katty, esta es una vacuna completamente natural, porque contiene nada más que oligoelementos. Tú sabes que, a veces, es difícil bajar de peso por la cantidad de líquidos que retenemos en nuestro cuerpo. Entonces esta vacuna se encarga de ingresar a tu cuerpo vía intramuscular para hacer ese efecto drenante que a nosotros nos ayuda a bajar de peso”, explica la especialista.

¿Qué de cierto tiene este método?

Jessica Huamán, decana del Colegio de Nutricionistas de Lima, se manifestó a través de redes sociales y expresó su rechazo a este tipo de promoción de la denominada “vacuna anti obesidad”. Sostuvo de que se trata de “marketing” y que no es cierto que tenga resultados significativos en la disminución de la grasa corporal.

“El nombre que tiene esta supuesta “vacuna contra la obesidad” es puro marketing, porque según lo que se menciona, lo que hace es promover que el cuerpo expulse líquidos y por ende se tenga la sensación de un “menor peso”, pero no necesariamente ayudaría a disminuir el porcentaje de grasa en el cuerpo, y menos la grasa visceral que es la que más daño hace a nuestro cuerpo”, dijo.

El nombre que tiene esta supuesta “vacuna contra la obesidad” es puro marketing, porque según lo que se menciona, lo que hace es promover que el cuerpo expulse líquidos y por ende se tenga la sensación de un “menor peso”, pero no necesariamente ayudaría a disminuir el porcentaje… https://t.co/IYwnXIcjaW — Jessica Huamán (@JessicaHuaman_) November 21, 2023

Asimismo, criticó el que otras personas se encarguen de promocionar este tipo de métodos mediante publicidad “engañosa”. “Una lástima que hayan personas que se presten a hacer este tipo de publicidad que puede resultar engañosa e incite a la población a usar productos para “verse bien” en vez de promover verdadera salud”, indicó.

Por su parte, el Colegio de Nutricionistas de Lima Metropolitana también rechazó la publicidad que se le hace a este producto, ya que sus efectos son engañosos e incluso contraproducentes para la salud de las personas.

“Desde el Consejo Regional de Lima Metropolitana del Colegio de Nutricionistas rechazamos la promoción de este tipo de productos en donde se pretende normalizar la deshidratación de la persona como una forma de “reducir de peso”. Cabe resaltar que el perder agua a través del sudor, orina, etc., NO significa que la persona esté reduciendo el porcentaje de grasa en su cuerpo, ya que lo único que sucede es que la persona tiene sensación de menor volumen en el cuerpo porque ha perdido agua, sensación que se irá cuando la persona vuelva a hidratarse”, explicó.

Desde el Consejo Regional de Lima Metropolitana del Colegio de Nutricionistas, #rechazamos la promocion de este tipo de productos en donde se pretende normalizar a la deshidratación de la persona como una forma de “reducir de peso”.



Cabe resaltar que el perder agua a través del… https://t.co/mZw6uQ7TTI — Colegio de Nutricionistas de Lima Metropolitana (@ColeNutrisLima) November 21, 2023

En tanto, recomendó a la población acudir siempre a un nutricionista de confianza para garantizar el llevar una alimentación y vida saludable, evitando replicar o utilizar “dietas o productos mágicos” que podrían afectar su bienestar.

Por otro lado, la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (Digemid) informó a al medio digital Salud Con Lupa que actualmente no existe en el Perú ningún producto con registro sanitario como “vacuna contra la obesidad”.

Vale precisar que en abril de 2023, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia advirtió al público que una “vacuna anti obesidad” se comercializaba de manera fraudulenta y emitió una alerta para retirar el producto del mercado.