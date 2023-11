Como si se tratase de una zona de guerra, el potente estallido de un explosivo resonó en gran parte del sector El Ermitaño, en el distrito de Independencia, cerca de la medianoche del jueves. El ruido ensordecedor produjo que algunos vecinos salieran despavoridos de sus casas. Al menos 20 viviendas resultaron afectadas, con las ventanas y mamparas destrozadas.

El blanco del ataque habría sido la empresa de transporte público urbano Translima, pues según las cámaras de seguridad del distrito, unos sujetos dejaron el explosivo entre los buses de esta compañía, estacionados a un lado del parque 27 de Octubre. Luego de unos segundos, y tras huir raudamente del lugar, el artefacto estalla.

Tres unidades de Translima resultaron con serios daños debido a la explosión. Vale precisar que la empresa utiliza desde hace varios años este parque de la zona de El Ermitaño como estacionamiento para sus buses.

Hasta el lugar llegaron agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional a fin de determinar qué tipo de explosivo fue el que usaron los delincuentes. Asimismo, se acordonó la zona para las diligencias del caso. El hecho se registró cerca de una dependencia policial.

Respecto al móvil del atentado, la policía sospecha que podría tratarse de un nuevo caso de extorsión, sobre todo por el tipo de ataque y la modalidad empleada, como lo es el uso de un explosivo. Al parecer, se trataría de una represalia luego de que los dueños de las unidades se negaran, presuntamente, a pagar cupos para operar en determinadas rutas.

Sin embargo, uno de los propietarios de los vehículos de la empresa Translima señaló que nunca había recibido alguna llamada o mensaje por parte de extorsionadores.

En tanto, uno de los familiares de los choferes de los buses afectados indicó estar contrariada ya que no habían recibido algún tipo de amenaza. “No sé qué ha ocurrido. No tenemos casos de extorsión. Tenemos temor y miedo de que nos pase algo”, expresó.

Por su parte, la policía viene investigando este caso para comprobar si efectivamente se trata de un caso de cobro de cupos o si tal vez el blanco y propósito del ataque era otro.

Detienen a dos sospechosos

Inmediatamente después del atentado, agentes de la Policía Nacional desplegaron un operativo para dar con los responsables y lograron intervenir a dos sospechosos en el asentamiento humano Cerro San Albino, a pocas cuadras de donde se produjo la explosión.

Los presuntos atacantes fueron llevados a la comisaría de Independencia, hasta donde también llegaron representantes de la empresa de transporte Translima. Los detenidos se encuentran bajo arresto en tanto dure el proceso de investigación.

¿Extorsión a empresas de transporte urbano?

Martín Ojeda, director de la cámara de la industria internacional del transporte, dijo a El Comercio que estaríamos frente a una primera etapa de cobro de cupos y extorsión en el transporte urbano de Lima y Callao, que incluye graves represalias contra quienes se resistan a pagar.

Indicó que no solo pareciera que se trataría de extorsiones para permitir a determinada empresa seguir trabajando, sino que estaría acompañado de una competencia desleal, es decir, por combis y cústers que utilizan los colores de otra empresa formal, sin ningún tipo de permiso, y que trabajan de la mano con grupos delictivos.

“Tenemos conocimiento de que hay empresas que utilizan los colores de Translima, por ejemplo, y trabajan de la mano a grupos de mafias para poder seguir operando de manera impune. Al parecer así sería. Tenemos conocimiento de eso. Este tipo de extorsiones se viene denunciando”, detalló.

Ojeda dijo que similar situación viene pasando con unidades ilegales que viajan en rutas de buses interprovinciales y que trabajan con total impunidad, ante la vista y paciencia de las autoridades.

“Lo que sucede en la ciudad con en el transporte urbano es una primera etapa; por lo tanto, debe ser erradicada rápidamente por el Estado para darle bienestar a la sociedad”, sostuvo.