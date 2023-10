Alrededor de 300 buses de transporte interprovincial no acatarán el control de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) los días 2 y 3 de noviembre. Esto, según precisaron en un comunicado, como medida de protesta ante el mal estado de las carreteras del país, el crecimiento acelerado del transporte informal, así como la falta de fiscalización por parte de las autoridades a este ilegal negocio.

Los gremios adheridos a la asociación de transporte COTRAP-APOIP expresaron que desde hace cinco años vienen advirtiendo una falta de acción y control efectiva por parte de la Sutran, lo que ha permitido que la informalidad en el transporte a nivel nacional se duplique. Esta situación, resaltaron, pone en constante peligro la vida y salud de miles de pasajeros.

Las unidades que acatarán esta medida de protesta pertenecen a gremios de transporte interprovincial de Áncash, Puno, Cusco Cajamarca, Huancavelica, Ayacucho, Huancayo y La Libertad.

En diálogo con El Comercio, el gerente general de COTRAP-APOIP, Martín Ojeda, calificó de “persecución” el accionar de la Sutran hacia las empresas de transporte formales, las cuales se esfuerzan por cumplir con la normativa vigente, mientras que por otro lado existe una “nula fiscalización” contra los transportistas ilegales, creando así una “desigualdad de condiciones”.

Medida de protesta se da ante el crecimiento acelerado del transporte informal, así como la falta de fiscalización por parte de las autoridades a este ilegal negocio. (Foto: GEC)

“Cumplimos con la norma y muchas veces no suspenden a los conductores. En tanto, los ilegales no tienen ni brevete. Es decir, todo al revés. Muchos de los vehículos informales no cuentan ni siquiera con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), quedando los pasajeros desprotegidos en caso de accidentes”, señaló.

Asimismo, Ojeda precisó que los fiscalizadores podrían ir a los distintos terminales de buses formales que hay en distritos como La Victoria, donde, tan solo al costado de estos, a unos metros, hay jaladores que llevan a los pasajeros hacia las combis informales, estacionadas en plena calle. Otro punto, de los muchos que hay, es el Puente Alipio.

“Se llega a tal punto de impunidad que no hay fiscalización para ellos (informales). Si eso pasa en Lima ya se pueden imaginar lo que pasa en provincia. Hablamos de minivanes, autos colectivos, que denigran el trasporte día a día”, sostuvo.

¿Qué efectos podría tener esta medida?

Ojeda resaltó que para los gremios de trasporte interprovincial resulta incómodo y no grato tener que tomar esta medida de protesta, pero dijo que finalmente se llegó a un consenso y se tomó una decisión. “Estamos hablando de promedio de 300 unidades que en señal de protesta no van a acatar el control de Sutran los días 2 y 3 de noviembre. Vemos que no hay un liderazgo en la Sutran y no lo podemos permitir”, comentó.

Destacó que la intención es llamar la atención de la Sutran y que empiece a fiscalizar a los transportistas ilegales así como se viene haciendo con el sector formal.

Sobre las conversaciones que los gremios han tenido con la autoridad, detalló que no han tenido resultados concretos hasta ahora. “Hemos tenido varias mesas de trabajo, pero se trata de puras promesas y al final nada de nada. El 10 de octubre nos reunimos y desde ahí no ha pasado nada”, agregó.

Transportistas indicaron que inspectores se centran en fiscalizar solo a buses formales. (Foto: Sutran)

El Comercio intentó obtener un pronunciamiento de la Sutran respecto a este anuncio y lo denunciado por los gremios de transporte interprovincial, sin embargo, hasta el cierre de esta nota, no hubo respuesta.

Franklin Barreto, exjefe de investigación de accidentes de tránsito de la PNP, dijo a este Diario que si bien los motivos por los cuales los gremios de transporte interprovincial han decido tomar una determinada medida de fuerza pueden resultar justificados, no están rodeados o amparados sobre una base legal y, por el contrario, podría generar algún tipo de denuncia.

“Por decir, por el delito de resistencia a la autoridad, al no acatar lo que haga la Sutran, pese a que esta tiene una función que le permite controlar todo tipo de transporte público y de carga. Por otra parte, se podría hablar de delitos que afectan a los servicios, en este caso al servicio de transporte, pues se está impidiendo que se lleve a cabo de de manera normal”, señaló.

Por otra parte, Barreto sí consideró que la Sutran definitivamente ha demostrado que no tiene esa capacidad para efectuar un adecuado control. Por esa razón, sostuvo que su radio de acción lo dirige hacia “lo más fácil”, es decir, al transporte formal, ya que está ubicado en zonas que la autoridad ya conoce.

“Entonces lo más fácil es fiscalizar al formal. La informalidad es totalmente inverso, o sea, no se conoce quiénes son, dónde están, están sujetos también a algún tipo de riesgo y peligro, lo que hace que se deje de fiscalizar a este tipo de transporte. Entonces, definitivamente la Sutran ha tenido un muy poco efectivo. Agregado a ello, hay una cantidad muy limitada de inspectores de transporte de la Sutran, muy por debajo de cualquier tipo de necesidad que se tenga”, dijo.