Un grupo de adultos mayores se encuentran encadenados en la calle Luis Felipe de las Casas, en el distrito de San Juan de Miraflores, para evitar ser desalojados por las obras de la Vía Expresa Sur a cargo de la Municipalidad de Lima. Ellos llevan viviendo más de 30 años y reclaman a las autoridades les den una solución.

Imágenes de Buenos Días Perú muestra a los ancianos quienes, con grilletes y pancartas, incluso, han instalado una olla común para alimentarse en este punto de la vía Panamericana Sur.

LEE MÁS | Carabayllo: sujetos detonan explosivo cerca de discoteca

“Nosotros pedimos una reunión con el alcalde de Lima para mostrar nuestros documentos que son oficiales, reconocidos desde 1994 mediante la Resolución 329, por el cual reconocen el plano perimétrico”, dijo uno de los manifestantes.

Son un total de 350 familias y 32 lotes serían las perjudicadas por estas obras. Los residentes afirman no ser invasores y señalaron que no han recibido alternativas claras de reubicación. Asimismo, recalcaron que han propuesto un plan en el que no afectará sus casas, sin embargo, no han recibido respuesta concreta de las autoridades.

MIRA MÁS | Ministerio de Cultura rechaza comentarios de diseñadora Anis Samanez sobre el arte Shipibo-Konibo

Cabe señalar que la administración de la comuna de Lima resaltan que las obras de la Vía Expresa Sur buscan mejorar la infraestructura y movilidad en la capital.