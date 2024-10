El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Zanabria, reveló este miércoles que el investigado Andrés Hurtado participó en gran parte de las ceremonias y aniversarios de la PNP. En una entrevista, recalcó que las presentaciones eran gratis y que además llevaba a otros personajes del espectáculo que estaban en la cúspide de la popularidad.

El uniformado aseguró que no tiene una relación amical con ‘Chibolín’, a quien dijo solo haber visto en las presentaciones de la institución, las cuales se dieron cuando no había explotado el escándalo ni los cuestionamientos en su contra.

“ Ha tenido una actividad muy cercana a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional , también ha sido condecorado. Yo todavía no era general y tampoco se sabía que este personaje tenía la visión de ser candidato presidencial. Animaba todas las actividades de ceremonias, aniversarios de las unidades . Si alguien busca hace 10 o 15 años, va a ver que tiene actividades artísticas en la mayoría de aniversarios de las unidades”, sostuvo este miércoles ante Radio Nacional.

Más detalles salen a la luz y este miércoles, el general Óscar Arriola, jefe del Estado Mayor de la PNP, admitió que aceptó un viaje a Panamá para recibir un reconocimiento por parte de la Revista VIP Diplomática , la cual está vinculada al cuestionado artista, quien está internado en el penal de Lurigancho cumpliendo prisión preventiva por 18 meses.

El viaje se dio el 15 de julio del 2022, cuando estaba a cargo de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote). El uniformado precisó que la invitación no la hizo el excómico y, aunque sí lo vio durante el exclusivo evento, asegura que fue la única vez que se cruzaron.