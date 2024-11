En casi cuatro décadas de trayectoria artística, Carlos Alcántara ha interpretado personajes tan diversos como memorables. Ha sido el héroe valeroso en “Grau, caballero de los mares”, el villano despiadado en “Orquídeas del paraíso”, un maestro de artes marciales disciplinado en “La gran sangre”, y un sicario sombrío en “Perro guardián”. Nos hizo reír como el pícaro y holgazán, Machín, en “Patacláun”, y conquistó con su personalidad en “El Gran León”. Ahora, en “Cazatesoros”, Alcántara da un nuevo giro a su carrera, al encarnar a Clemente, un explorador curtido y ambicioso, arrastrado hacia su lado más oscuro por la venganza y la codicia.

La nueva película de aventuras coproducida por Bougroup y La Sopa Producciones, y dirigida por Héctor M. Valdez, relata la búsqueda de un legendario tesoro que perteneció a Cristóbal Colón. Inspirado por el sueño de su mentor (Carlos Alcántara), Dumas (Franco Cabrera) emprende un viaje peligroso y lleno de desafíos e inesperadas situaciones.

“Esta es la segunda película que hago con una productora de República Dominicana, un lugar donde jamás imaginé filmar, pero al que creo que regresaré siempre porque tiene una gran industria cinematográfica y profesionales talentosos”, destaca Carlos. “Hollywood está metido allí. También están los gigantescos estudios Pinewood, donde se graban escenas acuáticas y subacuáticas. Es una industria potente, produce una cantidad increíble de películas al año, y tiene incentivos atractivos: a los cineastas extranjeros que hacen películas allí, les devuelven entre el 30 y 33% de su inversión. Además, el clima es excelente y los escenarios naturales son impresionantes”, añade con emoción.

Junto a los protagonistas Carlos Alcántara y Franco Cabrera, el elenco de “Cazatesoros” cuenta con la participación de Nashla Bogaert, Sergio Galliani, Patricia Barreto, entre otros actores. Llegará a las salas de cine el próximo 28 de noviembre.

Patricia Barreto es parte del elenco de la película “Cazatesoros”, dirigida por Héctor M. Valdez. Foto: Difusión.

“Tengo la suerte de trabajar con Franco desde hace años, desde la saga de ‘Asu Mare’, y ver cómo ha crecido como actor me llena de orgullo”, comenta Carlos. “Es talentoso, carismático, y creo que ha encontrado el lugar perfecto para desarrollarse como artista”, añade. Sobre la relación de sus roles en el filme peruano revela que tienen una conexión casi paternal, pero en el camino esta se va distorsionando hasta volverse oscura.

Asimismo, descarta que su personaje esté inspirado en el legendario Indiana Jones, interpretado por Harrison Ford. “Ni siquiera he visto las películas de esa saga para inspirarme. No tiene nada que ver, no hay punto de comparación más allá de que ambos son buscadores”, afirma el actor, dejando en claro la independencia de su interpretación.

Para construir a Clemente, Alcántara trabajó estrechamente con el director y el equipo de vestuario y maquillaje. “Me dejé un poco la barba y tomé algunas referencias visuales de exploradores antiguos para darle autenticidad. También me inspiré en algunos personajes de villanos que he visto, además de incorporar mis propias experiencias”, explica.

Tensos momentos

Grabar escenas de acción en escenarios naturales representa desafíos únicos, y “Cazatesoros” no fue la excepción. La filmación implicó retos extremos para el elenco, especialmente en escenas con aviones, persecuciones en autos y rodajes en catacumbas con muy poco oxígeno, convirtiendo cada toma en una prueba tanto física como técnica. Durante una de las escenas, Franco y Carlos se enfrentaron a un inesperado enjambre de avispas, pero, debido al ritmo de la grabación, no pudieron detenerse.

Uno de los momentos más tensos de la filmación ocurrió durante las escenas bajo el agua, protagonizadas por Franco Cabrera y Luinis Olaverria, quien interpreta a un joven aventurero en la historia. “Han grabado con bastante cuidado, pero estuvieron en momentos de tensión. Franco me contó que Luinis se estaba ahogando, pero, siendo un actor tan comprometido, no pidió detener la grabación, siguió adelante”, comentó Alcántara, destacando la dedicación y entrega del actor.

Carlos Alcántara y Franco Cabrera protagonizan la película "Cazatesoros" que se estrena en todos los cines a nivel nacional este 28 de noviembre. Foto: Difusión

Para Carlos, el cine es más que un espacio de exploración; es una oportunidad para desafiarse a sí mismo. Por ello sueña con interpretar personajes complejos, como alguien con esquizofrenia u otros trastornos de salud mental, un tema que le resulta cercano y familiar. “Ahora busco individualizarme, internacionalizarme y superarme constantemente”, subraya.