El cine peruano ha demostrado que puede llenar las salas cines y convertir a sus películas en las más vistas y taquilleras de la historia. La exitosa saga de “Asu Mare” que narra las aventuras de Carlos Alcántara y sus amigos de la Unidad Vecinal de Mirones desde 1985, culminó bajo la dirección del propio actor en una secuela que generó controversia, y duras críticas por parte del público, especialistas, y hasta youtubers. Te contamos qué dijo el popular ‘Cachín’ acerca de los comentarios negativos contra el volumen 4 de su film, y cuáles fueron las furiosas declaraciones que encendieron las redes sociales.

¿QUÉ DIJO CARLOS ALCÁNTARA SOBRE LAS CRÍTICAS RECIBIDAS POR SU TRABAJO EN “¡ASU MARE! LOS AMIGOS”?

Desde “Cinesmero” hasta los integrantes del “Chocochifle Show”, pasando por los ácidos internautas, la última creación fílmica de Carlos Alcántara ha sido literalmente vapuleada en redes sociales, y aún más luego de su estreno en plataformas de streaming.

Tras el debut de “¡Asu Mare! Los Amigos” en cines de todo el Perú, los comentarios acerca de la trama, situaciones, actuaciones y el argumento no se hicieron esperar, pero causando un impacto negativo en la imagen de quien decidió cambiar su rol protagónico para encargarse de la planificación, coordinación y dirección del mismo.

El 12 de junio, Jesús Alzamora estrenó el episodio 93 de su programa de YouTube llamado “La Lengua”, y bajo el titular: “CACHÍN SE DEFIENDE” tuvo como invitado a Carlos Alcántara, actor que aprovechó y utilizó el medio para expresarse abierta, públicamente y por primera vez acerca de las críticas recibidas como director de cine, y brindara contundentes declaraciones dirigidas a sus detractores.

“Tengo mi forma de contar, tengo mi humor y me provoca hacer una película así. ¿Cuál es el problema?”, exclamó el recordado ‘Machín Alberto’ de Pataclaún en principio, y luego se refirió a las comparaciones de la que fue partícipe por su labor en la dirección de “¡Asu Mare! Los Amigos”.

Recordemos, que la mayoría de reprobaciones al contenido de la película estuvo direccionada a él por su papel detrás de cámaras, y por ello no tuvo reparos en elevar el tono de su defensa, indicando que “¿Tú crees que voy a hacer una película pretendiendo ser Spielberg, Tarantino o Kurosawa?. Entonces, no me compares”.

Durante la charla con Jesús Alzamora, Carlos Alcántara también se refirió al hecho de que lo tilden como comediante, y en base a ello menosprecien su trabajo en dirección de cine puntualmente por lo mostrado en “¡Asu Mare! 4″ que terminaron protagonizando sus amigos Andrés Salas, Franco Cabrera, Miguel Vergara y Emilram Cossio.

@jesusalzamorallosa CACHÍN habla de ASU MARE 4 y se defiende. Mañana 8pm 👅 ♬ sonido original - Jesús Alzamora

“Yo no soy comediante, pude haber hecho cosas de comedia, pero no lo soy”, puntualizó recordando el gran momento de su carrera actoral que lo hizo ganar la Biznaga de Plata en la 18° edición del Festival de Cine de Málaga gracias a su actuación en “Perro Guardián”, papel donde “no hago muecas ni sonrisa. Es serio y es un thriller”.

“ ¡ASU MARE! LOS AMIGOS ”: ¿CUÁL ES LA SINOPSIS DEL FILM PERUANO DIRIGIDO POR CARLOS ALCÁNTARA, CUÁNTO DURA Y DÓNDE SE PUEDE VER EN STREAMING?

Tondero es la empresa que estuvo a cargo de la producción de los 4 “Asu Mare”, y la misma que próximamente estrenará “Chabuca” basada en la vida de Ernesto Pimentel.

Bajo su liderazgo cinematográfico, la última película ofrecida por Carlos Alcántara que debutó en la pantalla grande el 9 de febrero oficialmente, presenta una historia centrada en la amistad del ‘Culi’, ‘Lechuga’, ‘Poroto’ y el ‘Chato’, y sus disparatadas ocurrencias donde una herencia los pondrá a prueba.

“¡Asu Mare! 4″ tiene una duración de 90 minutos, y actualmente forma parte del catálogo de películas de la plataforma de Netflix ocupando el primer lugar del Top 10.

Cabe resaltar, que durante su periodo de permanencia en salas de cine a nivel nacional, la comedia de “Cachín” superó los 700 mil espectadores, posicionándose así, y pese a las duras críticas, como la producción cinematografica más exitosa desde que volvió todo a la normalidad.