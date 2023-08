Su nombre es sinónimo de música. El cantante español José Luis Perales, famoso por cultivar la canción romántica, fue víctima de un rumor de internet que aseguró su fallecimiento este lunes 7 de agosto. Pero las informaciones de su muerte, como diría Mark Twain, son demasiado exageradas.

La noticia inicialmente fue informada por múltiples medios sin citar una fuente, solo el rumor en redes sociales. Posteriormente, el diario español La Razón. Posteriormente, el cantante se mostró en un video, lo cual puso fin a los rumores.

🚨#AHORA | José Luis Perales desde Londres lamenta que se haya difundido la noticia falsa sobre su fallecimiento. pic.twitter.com/rOEExzW1Xj — Adela Micha (@Adela_Micha) August 7, 2023

“Hola amigos, os hablo desde Londres, un sitio maravilloso, un lugar precioso donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer y ya estábamos a punto de marcharnos, pero de repente nos encontramos con que alguien, (con) muy mala idea, ha dicho que me he muerto y la verdad es que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca y que mañana ya nos vamos a estar viendo ya en España”, indicó el cantante.

Su última vez en Perú

“Cuando empecé hice muchos conciertos, estuve mucho tiempo fuera de casa, me perdí muchas cosas de mis hijos, que eran pequeños en ese entonces. Un día cuando llegué de una gira al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, me dijeron: ‘No estés tanto tiempo afuera porque tus hijos te van a olvidar’. Entonces, pensé: ´No quiero irme siendo demasiado viejo ni teniendo mala voz. Quiero irme en un buen momento para poder abrazar a mis hijos y nietos’”, contó José Luis Perales este año a El Comercio, como antesala al show que brindó en marzo último.

“Me voy feliz porque aunque parezca mentira tengo ganas de sentarme solo a escribir para otra gente y para mí. Es una vuelta a casa muy bonita porque dejo muchos amigos, aplausos, cariño y tengo la posibilidad de volver otra vez a donde empecé hace 50 años. En realidad cuando empecé a cantar, yo no quería cantar, quería seguir siendo autor de canciones para otra gente. Prácticamente me empujaron a cantar”, contó con la humildad que lo caracterizó.

“¿Y cómo es él?”, “Sí”, “Cosas de doña Asunción”, “Celos de mi guitarra” y otros temas no faltaron en el show desarrollado en el Plaza Arena del Jockey Club. Pero al ser su carrera amplia, con tantos clásicos, no pudieron estar todos esa noche. Faltaron temas como “Dime”, “Pensando en ti” o “Morir de amor”, lo cual no desanimó a la audiencia.