Este lunes 7 de agosto del 2023, José Luis Perales se volvió tendencia en las redes sociales. Las informaciones que circulaban por diferentes medios era la misma: “José Luis Perales murió”, “Fallece, José Luis Perales a los 78 años”. Sin embargo, medios españoles y tampoco fuentes oficiales se pronunciaban al respecto, mientras que los seguidores del cantautor español lamentaban dicha noticia. Finalmente fue el propio artista español que puso fin a la serie de rumores y envió un mensaje por sus redes oficiales.

Esto dijo desde Londres José Luis Perales

“Hola amigos, os hablo desde Londres, un sitio maravilloso, un lugar precioso donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer y ya estábamos a punto de marcharnos, pero de repente nos encontramos con que alguien, (con) muy mala idea, ha dicho que me he muerto y la verdad es que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca y que mañana ya nos vamos a estar viendo ya en España”, indicó el cantante.

Hijo de José Luis Perales también se pronunció sobre rumores en redes

El hijo de José Luis Perales conversó con “La Razón” de España y confirmó que su padre estaba vivo. “Estamos en Londres cenando juntos”, manifestó Pablo Perales al citado medio español.