Se amaban tanto que parecían estar unidos por un “embrujo”. Estanis Mogollón y Fernanda Infante se encontraban todos los días, a las 4 de la tarde, en el malecón de Máncora, en Piura, para amarse a escondidas frente al mar. Sus padres se oponían al romance, pero ese no fue impedimento para que la pareja consolide sus promesas de amor incondicional.

“Cuando la madre de mis hijos y yo éramos enamorados, nos veíamos en el malecón porque nuestros padres no querían que estemos juntos. Sus padres no me aceptaban porque también había estado con la hija mayor y porque era músico y en ese tiempo los artistas no éramos bien vistos. Mi mamá tampoco estaba de acuerdo, no quería que me comprometa. Tenía 19 años”, narra el compositor Mogollón Benites, responsable de grandes éxitos musicales.

“Ante tanta oposición, mi enamorada me pregunta un día, si realmente le veía futuro a nuestra relación. Le dije que sí porque la amaba, y salió la frase: ‘Si es así déjalo ahí’. Ese día, apenas llegué a mi casa me puse a escribir, me inspiré en esa relación, en lo que estábamos viviendo, en nuestros encuentros frente al mar.. Así nació la canción que al principio se llamó ‘El encanto’, luego ‘El embrujo’’”, aclara el ‘Padre de la Cumbia Romántica’.

"Dicen que como te quiero tanto / yo que tuve tantos amores / seguro me has embrujado / Qué importa / Si es así, déjalo ahí / hechizado encantado por ti" Estanis Mogollón en "El embrujo"

“Cuando ya comienza el boom de Estanis Mogollón, cuanto todo el mundo me pedía canciones: orquesta Kaliente de Iquitos, Caribeños, Grupo 5..., le cuento a Ronald que tengo una agenda guardada con algunas composiciones, entre ellas ‘El embrujo’, y se la entrego con los acordes para que la musicalice con el teclado. Estábamos en ese proceso cuando ingresa Rubén Sara, dueño de Kaliente, y me dice: ‘Esa canción es para mí'. Ya le había dado como doce temas. Le expliqué que era para otro grupo, pero se entercó. Me preguntó: ‘¿Cuánto quieres por tu tema?’. Se la vendí por mil soles”, devela el compositor.





Estanis Mogollón reconoce que al principio, “El embrujo” no formaba parte de sus temas predilectos, mucho menos de sus apuestas musicales.

“Honestamente, a mí no me gustaba. Me parecía monótono, un poco cansado, no le tenía mucha fe. Cuando Kaliente la interpreta por primera vez no logra el suceso que esperaba, recién tres años después, en 1996, empieza a sonar con fuerza gracias a que Caribeños de Guadalupe se jala a Esaud Suárez, vocalista de Kaliente, y lanzan el tema en la costa. Pegó tanto que la gente empezó a reclamar la versión original. Es así que cuando Kaliente llega a Lima fue un golazo. A mí me eligieron compositor del año y ‘El embrujo’ fue la canción más escuchada del 2007. La madre de mis hijos recién ahí se entera que el tema se lo había compuesto a ella, y como comprenderás se convirtió en su favorito″, recuerda Mogollón.

En 2003, casi dos décadas después de haber creado el tema, el compositor piurano lo musicalizó en un estudio en Lima, con ayuda de Ronald Chávez.

El éxito que alcanzó “El embrujo” traspasó fronteras peruanas. Llegó a estar en los ránking radiales más importantes no solo del Perú sino de los países vecinos. Fue el sencillo debut del cantante chileno de música tropical Américo, quien en 2010 cantó el tema en el Festival de Viña del Mar.

“Américo me contactó por medio de la Asociación Peruana de Autores y Compositores del Perú (APDAYC) , quería conocerme y grabar otros temas míos. Me invitó a Santiago de Chile y me pidió acompañarlo a una presentación, me hizo saber de la gran admiración que me tenía, y cuando estaba en medio del show me invitó al escenario para cantar juntos ‘El embrujo’. Recuerdo que me puse nervioso, las piernas me temblaban, igual fue emocionante, una experiencia inolvidable”, destaca el artista peruano, actual presidente de APDAYC.

En 2017, “El embrujo”, fue uno de los primeros temas que el futbolista argentino Lionel Messi y Antonela Roccuzzo bailaron en su boda.

Otras versiones

“El embrujo” también ha sido versionado por otros artistas y agrupaciones extranjeras como Charly Sosa, Mario Pereyra y su Banda, Contenido Neto, Los Palmeras, Malena Gracia (2010), Los Maravillosos y Eclipse Musical.

