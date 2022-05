La agrupación de femenina de K-pop Girl’s Generation se prepara a lanzar un nuevo álbum en agosto, fecha en la que cumplen 15° años desde su debut en 2007, cuando aparecieron con el exitoso sencillo “Into the New World”.

Este nuevo EP marcaría su regreso después de cinco años, después de promocionar su sexto álbum regular “Holiday Night” lanzado en 2017. Además, su empresa anunció que para las actividades de promoción las artistas tendrán apariciones en varios programas de televisión y programas de telerrealidad.

Girls’ Generation es una de las girl group más populares de la segunda generación del K-pop. Formada por SM Entertainment y originalmente compuesta por nueve integrantes: Jessica, Taeyeon, Sunny, Tiffany, Hyoyeon, Yuri, Sooyoung, Yoona y Seohyun. Sin embargo, Jessica se separó del grupo en septiembre de 2014, quedando como alineación oficial ocho miembros, también llamado OT8.

Antes del lanzamiento de su sexto álbum, Tiffany, Sooyoung y Seohyun también anunciaron su salida del grupo tras tomar la decisión de no renovar sus contratos con la empresa. En un comunicado de prensa de SM Entertainment declararon: “Girls’ Generation es valuable y significativo para SM y los fans. Las miembros no piensan en esto como un derrumbe, pero hay miembros que eligieron terminar su contrato. Se discutirá y decidirá con cuidado el futuro”.

Por estas razones los fanáticos se cuestionaban si la agrupación se había disuelto. La dudas fueron despejadas en 2021, cuando las ocho integrantes y sus agencias actuales arreglaron su agenda para hacer posible un regreso al programa “You Quiz on the Block”, donde confirmaron que aunque ya no pertenezcan a la misma empresa, continuarían formando parte de SNSD. Aunque no fue hasta que las artistas crearon su cuenta de TikTok, cuando los rumores de un posible retorno empezaron a crecer entre sus seguidores.