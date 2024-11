Alex Kapranos recordará por el resto de su vida el día en que descubrió el sabor a lúcuma. Para el paladar peruano, que lo tiene bien adherido detrás del trío clásico –vainilla, fresa, chocolate–, puede parecer un sabor más; pero para el cantante escocés de la banda Franz Ferdinand, la experiencia de probar el helado de lúcuma del restaurante miraflorino El Señorío de Sulco alcanzó un nivel de epifanía.

Son cosas de un sibarita. Porque Kapranos no desaprovechó su estancia en Lima y comió y comió. Antes del postre, estuvo también en Surquillo con el chef Rodrigo Fernandini, que lo empachó con causa de pulpa de cangrejo, cebiche, leche de tigre y un pisco de regalo. “Buenazo”, dijo Kapranos con la boca llena y masticando el español. “¡Fuck! That’s amazing”, complementó en correcto escocés.

Alex Kapranos, de Franz Ferdinand, disfrutando de la gastronomía peruana. (Instagram: Alex Kapranos/Rodrigo Fernandini)

Pero ‘rockstar’ que se respete no le teme a ninguna indigestión. Así que un Gaseovet y al escenario. Kapranos y compañía aparecieron cerca de las 9:30 de la noche, bajo una fina llovizna que fue aumentando de a poco. Pese a ello, el público que llegó hasta la Explanada del Parque de la Exposición no amainó el ánimo para ver a una banda que, en sus dos presentaciones anteriores en Lima, ya había demostrado que los shows en vivo son lo suyo.

El arranque fue con “The Dark of the Matinée”, clásico tema de su también clásico primer álbum, “Franz Ferdinand”, que ya cumplió 20 años. Desde el inicio Kapranos mostró su soltura en escena: la guitarra bien puesta, el pelo engominado, y una coqueta camisa color naranja (como el arte de su primer disco, como la pulpa de la lúcuma).

Franz Ferdinand ofreció un contundente show en el Parque de la Exposición. (Foto: Edgard Lescano)

Le siguió “No You Girls”, que el músico escocés dedicó a los grupos que abrieron el show: los peruanos Outsaiders y los argentinos de Bestia Bebé. Y tras ello empezó a sonar “Audacious”, un tema que tiene potencial de ‘hit’ y ha servido como primer single de su próximo álbum, “The Human Fear”.

De hecho, Franz Ferdinand no escatimó en temas de esa próxima placa, que recién será lanzada en enero: “Build It Up”, “The Doctor”, “Night or Day”, “Hooked” son algunas canciones cuyas versiones de estudio aún no han sido reveladas, pero que la banda tocó anoche en su concierto en Lima y ha venido presentando en toda su gira. Buen síntoma de una banda que no se conforma con los clásicos y apuesta por mantenerse actualizada y vigente.

Los fans peruanos de Franz Ferdinand cumplieron en una noche de mucha energía. (Foto: Edgard Lescano)

Pero el momento más festejado de la noche, el más viralizado en Instagram y TikTok horas después, fue el ‘riff’ de “La Danza de Los Mirlos” que Kapranos –confeso admirador de la cumbia y la chicha peruanas– regaló a sus fans peruanos entre canción y canción. Ya lo había hecho hace 14 años, cuando sacó unos acordes de “Ya se ha muerto mi abuelo” de Juaneco. El tipo sabe que el guiño local nunca falla.

Franz Ferdinand tocando “La Danza de Los Mirlos” en Perú 2024! 🇵🇪🥳🔥 pic.twitter.com/kOun9Jlmqu — Conciertos Perú (@conciertosperu) November 8, 2024

El resto del concierto estuvo siempre arriba con temas tan bailables como “Do You Want”, “Evil Eye”, “Michael” y la popularísima e infalible “Take Me Out”, con los que la banda escocesa deja sentir la fuerte influencia de bandas como Joy Division, The Fall y The B-52′s. Tras una breve falsa despedida, regresan con la notable “Jacqueline”, un par de canciones más de su próxima placa –”Bar Lonely” y “The Birds”– y el cierre apoteósico con “This Fire”, una invitación metafórica a quemar esta ciudad. En tiempos oscuros como los actuales, ganas no faltan; pero, paradójicamente, conciertos como este nos hacen creer que todavía hay razones para cantar y bailar.

Franz Ferdinand en Lima El setlist 1. The Dark of the Matinée 2. No You Girls 3. Audacious 4. Walk Away 5. Stand on the Horizon 6. Build It Up (con riff de "La Danza de Los Mirlos) 7. Do You Want To 8. Evil Eye 9. The Doctor 10. Michael 11. Love Illumination 12. Night or Day 13. Take Me Out 14. Hooked 15. Ulysses 16. Outsiders

Encore: 17. Jacqueline 18. Bar Lonely 19. The Birds 20. This Fire