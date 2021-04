Conforme a los criterios de Saber más

Hace más de medio siglo, a finales de 1967,Traffic Sound, una banda formada por seis adolescentes irrumpió en la escena musical peruana con una propuesta novedosa de rock psicodélico y progresivo en inglés. Manuel Sanguinetti, Willy Barclay, Luis Nevares, Willy Thorne –quien había experimentado ya con Los Mad’s–, Freddy Rizo Patrón –ex The Hang Ten’s– y el hoy destacado saxofonista Jean Pierre Magnet, se abrieron paso -desafiantes- en plena dictadura militar.

“Recuerdo que luego de escuchar el primer disco de The Doors busqué a Freddy Rizo Patrón (bajo) y le propuse hacer una banda. Me dijo que llamemos a Willy Thorne (bajo y teclados), que tocaba en el colegio y era mayor que nosotros. Él trajo a sus dos amigos: Luis Nevares (batería) y Willy Barclay (guitarra). Éramos cinco, nos falta un elemento más, entonces llamé a Jean Pierre Magnet (saxo y flauta), que era muy popular en el colegio. Aceptó y salió Traffic Sound”, narra Manuel Sanguinetti.

La agrupación sesentera utilizó el ático de una casa deshabitada de propiedad de los Rizo Patrón, para sus primeros ensayos. En el lugar había una luz en forma de semáforo que sirvió a Sanguinetti de inspiración para crear el nombre de la banda. “Le puse Traffic Sound por traffic light (semáforo en inglés)”, rememora el vocalista de la legendaria agrupación.

En la segunda mitad de 1968, los Traffic Sound grabaron tres 45 R.P.M. con versiones de Jimi Hendrix, The Rascals, The Animals y de Iron Butterfly. Luego, ese mismo año, produjeron para la disquera MAG, de propiedad de Manuel Guerrero, su primer LP titulado “Virgin”. El material incluía temas de la experimentación psicodélica como “Sky Pilot”, “You Can’t Win”, “I’m so Glad”, “Fire” y “You’ve Got me Floating”, entre otros.

“Las bandas que nos antecedían, eran más nueva ola. Nosotros teníamos nuestro propio estilo, éramos más música psicodélica. Empezamos tocando covers en las kermeses del colegio y en eventos privados, también en clubes, en el Waikiki, Makaha, Samoa, Regatas…, a veces nosotros mismos organizábamos nuestras fiestas”, destaca Willy Barclay.

Las canciones del primer disco de Traffic Sound -y de todos los que la banda hizo después- fueron una creación grupal.

“Básicamente las canciones las componíamos Freddy, Barclay, Thorne y yo. La base de la canción salía de nosotros, luego nos juntábamos todos para incorporarle los arreglos. El trabajo se hacía en dos etapas: primero era la melodía, la voz y la letra, luego el riff”, explica Sanguinetti.

Tema emblemático

“Meshkalina”, canción que forma parte de “Virgin”, originalmente titulada “Josefina”, se convirtió en un éxito entre la juventud limeña. El coro del tema fue modificado por Sanguinetti, quien desarrolló una narrativa en la que Yahuar Huaca, el segundo inca, ingiere una sustancia alucinógena.

“La primera parte de la canción es ficción y la segunda es una experiencia que tuvimos en esa época, muy graciosa. En ‘Meshkalina’, Melcochita tocó la tumba y el güiro, y Tito Chicoma hizo el solo de trompeta. El ingeniero Manuel Guerrero los convocó”, añade Sanguinetti.

En 1970, la banda grabó su segundo LP, titulado “Traffic Sound”, en el cual fusionó la música psicodélica, caribeña y andina.

“Grabábamos discos, cobrábamos en nuestras presentaciones, pero no hicimos dinero, porque casi todo lo utilizamos en pagar una deuda que adquirimos comprando equipos. Compramos un equipo carísimo que sonaba extraordinario. Al final, terminamos de pagarlo”, advierte Sanguinetti.

En 1971, la aerolínea Braniff International auspició la gira del grupo por Argentina y Brasil. “Nos llevaron para presentar el lanzamiento del Boeing 747. Fue una experiencia gratificante. Traffic Sound fue una banda excepcional porque sin ser virtuosos en las voces, pero sí en componer canciones, llegamos lejos. También nos hemos presentado en Chile, y nuestros temas han sido grabados por otros músicos y utilizados en películas (Meshkalina sonó en la temporada 4 de Narcos), han trascendido”, enfatiza.

Frenaron sus sueños

Ese mismo año, en diciembre, la dictadura militar privó a Traffic Sound de alcanzar el gran escenario, como teloneros de Santana, pues el concierto fue censurado.

“No les dejaron tocar en Lima, ellos habían quedado en prestarnos sus equipos, pero ante la censura, todo se suspendió”, recuerda Barclay.

El fin

Cuatro años después de formada, la banda se disolvió, luego que sus integrantes tomaron rumbos diferentes. Jean Pierre Magnet es el único miembro del grupo que mantiene vigencia musical.

“Imagínate que vives en una ciudad así y el sábado tocan los Beatles en La Noche de Barranco. Vas y los ves. El siguiente sábado otra vez los Beatles. Y vas también. Pero al quinto concierto ya ni a los Beatles vas a ir a ver. Y eso te demuestra que vivir de la música es imposible. No puedes vivir de la música solo tocando en Lima, menos en 1969. Entonces, los chicos no querían tomar ese riesgo, tampoco tenían el permiso de sus padres. Todos éramos estudiantes, no teníamos un mánager o alguna disquera que se encargase de nosotros. Así que decidimos seguir con nuestro estudios y ver otras cosas. Jean Pierre fue el único que siguió haciendo música”, remarca Sanguinetti.

