Horóscopo de hoy, viernes 20 de septiembre. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: momento para exhibir logros o triunfos ante gente que presume de exitosa. Amor: la irresistible seducción crecerá y le hará sentir que esta relación puede hacerle feliz.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: llegará a acuerdos y los pagos demorados se cumplirán; planes en marcha. Amor: oportunidad para reencauzar una relación que sufre altibajos; la armonía surgirá.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: la presión será intensa pero no le apartará de las metas. Llegará beneficio. Amor: disipará la confusión aunque una ex pareja aún gravita pero ya no afecta su vida.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: resolverá problemas con gran pericia y gente de jerarquía le destacará. Amor: si supera la timidez, el amor de su vida se presentará en un encuentro fortuito; romance.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: dejará de lado la idea de que todos hacen mal su trabajo y las metas se cumplirán. Amor: una discusión por dinero en la pareja podría precipitar efectos no deseados.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: los proyectos avanzarán y crearán negocios pero habrá fallas para arreglar. Amor: surgirán invitaciones inesperadas. Si actúa con audacia, se enamorará.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: el clima laboral estará tenso por directivas de difícil cumplimiento. Amor: su pareja insistirá con hacerle reproches, pero algunos no tendrán fundamento.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: el esfuerzo recibirá el premio de mayores ingresos. Dinero extra. Amor: su pareja le hará pequeñas atenciones que no espera recibir; son merecidas.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: algún error le hará ver que un colega tiene la razón y lo ayudará. Amor: la vida social de la pareja será intensa; querrá descansar en un lugar amable.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: apartará los obstáculos que impiden crecer y todo mejora. Amor: un tema que permanece sin solución iniciará discusiones que afectarán a la pareja.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: las demoras provocarán dificultades pero le hará frente con buenas ideas. Amor: expresará las emociones y alguien lo notará; conocerá a una persona atractiva.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: pondrá en marcha planes que captarán nuevos clientes que crearán negocios. Amor: un gesto amoroso dirá más que las palabras e iniciará una relación duradera.

__________________________________________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CONFIABLE Y EFICIENTE EN EL TRABAJO PERO ALGO INSEGURA EN EL AMOR.