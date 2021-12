Pronóstico del viernes 17 de diciembre del 2021

Horóscopo de Virgo: Trabajo y negocios: pequeños obstáculos no serán superados y retrasarán las tareas. Alguien no es idóneo. Amor: se avecina breve romance pero no será lo esperado; no se ilusione.

Virgo: se identifica con este signo del zodíaco a todos los nacidos entre el 24 de agosto y el 23 de septiembre.

Virgo: predicciones previas

12 de diciembre: Amor: hará muchos preparativos para vivir un momento sublime, pleno de fuerte seducción. Salud: una infusión le hará bien. Sorpresa: un incidente será aleccionador.

13 de diciembre: Trabajo y negocios: su instinto se pondrá en alerta ante propuesta fantasiosa. Se lo agradecerán. Amor: aunque todo está en calma, su corazón comenzará a exigir cambios.

14 de diciembre: Trabajo y negocios: conviene apoyarse en la publicidad. Ganará más y su prestigio crecerá. Amor: comienza a descuidar el contacto amoroso pero pronto se lo harán saber.

15 de diciembre: Trabajo y negocios: mostrará sus mejores cualidades en entrevista. Brillante desempeño. Amor: disfrutará de placenteras vivencias con una bella persona; surgirá romance.

16 de diciembre: Trabajo y negocios: recibirá consejo excelente de parte de un profesional en negocios. Las cosas fluirán. Amor: un encuentro fortuito le acercará a esa persona con la que sueña día a día.

