Miles de usuarios reportaron una caída de Facebook e Instagram este 12 de junio. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Miles de usuarios reportaron una caída de Facebook e Instagram este 12 de junio. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

Miles de usuarios en distintas partes del mundo reportaron problemas para acceder a Facebook e Instagram este viernes 12 de junio. Desde hasta errores al cargar publicaciones, enviar mensajes o actualizar el contenido, las fallas generaron preocupación entre quienes utilizan estas plataformas para comunicarse, trabajar o mantenerse informados. Según , que proporciona actualizaciones de interrupciones en tiempo real, numerosos usuarios señalaron que estaban experimentando inconvenientes en estos servicios vinculados a Meta. Hasta el momento, la compañía no ha ofrecido una explicación detallada sobre el origen del problema, aunque este tipo de incidentes suele estar relacionado con fallas técnicas en los servidores o en los sistemas de autenticación.

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¿Qué pasó con Facebook e Instagram?

Durante las primeras horas de este viernes 12 de junio, usuarios de diferentes países comenzaron a reportar que Facebook e Instagram presentaban errores de funcionamiento. Entre los problemas más comunes se encontraban cierres de sesión inesperados, imposibilidad de cargar el feed de noticias, dificultades para enviar mensajes y fallas al intentar ingresar a las aplicaciones.

Así luce Instagram durante la caída del servicio: el feed no carga y las publicaciones dejan de aparecer para los usuarios. | Crédito: Captura de pantalla
Así luce Instagram durante la caída del servicio: el feed no carga y las publicaciones dejan de aparecer para los usuarios. | Crédito: Captura de pantalla

Aunque algunos usuarios especularon sobre posibles ataques informáticos o problemas de seguridad, hasta ahora no existe ninguna confirmación oficial de que esa sea la causa. De hecho, en eventos similares ocurridos anteriormente, Meta ha atribuido las interrupciones a problemas técnicos internos.

¿La caída de Facebook e Instagram es global?

Los reportes provienen de diversas regiones, incluyendo Estados Unidos, España, México y otros países, lo que sugiere que la interrupción no estaría limitada a una sola zona geográfica. Sin embargo, algunos usuarios aseguran que los servicios continúan funcionando con normalidad, por lo que podría tratarse de una falla parcial o de una restauración gradual del sistema.

Así luce Facebook durante la caída del servicio: la plataforma no carga correctamente y muestra errores al intentar acceder al contenido. | Crédito: Captura de pantalla
Así luce Facebook durante la caída del servicio: la plataforma no carga correctamente y muestra errores al intentar acceder al contenido. | Crédito: Captura de pantalla

Qué hacer mientras se restablece el servicio de Facebook e Instagram

Si Facebook o Instagram no funcionan correctamente en tu dispositivo, los especialistas recomiendan mantener la calma y evitar acciones apresuradas. Estas son algunas medidas útiles:

  • Verifica si otras personas también están experimentando el problema.
  • No cambies tu contraseña si sospechas que se trata de una caída general del servicio.
  • Evita ingresar tus datos en sitios o enlaces que prometan “recuperar” tu cuenta.
  • Comprueba si la aplicación tiene actualizaciones pendientes.
  • Espera algunos minutos y vuelve a intentarlo más tarde.

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SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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