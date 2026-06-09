Muchas personas tienen la costumbre de dejar el WiFi activado en sus celulares todo el día, incluso cuando salen de casa, van al trabajo o realizan actividades al aire libre. Aunque a simple vista parece una decisión sin importancia, expertos en seguridad digital y fabricantes de dispositivos recomiendan prestar atención a este detalle. Mantener el WiFi encendido puede hacer que el teléfono busque constantemente redes disponibles, lo que podría afectar el consumo de batería y, en determinadas circunstancias, exponer información relacionada con la ubicación del dispositivo. Sin embargo, las recomendaciones actuales no son tan simples como apagar o encender la función, ya que los sistemas operativos modernos incorporan mecanismos de protección diseñados para reducir riesgos y optimizar el rendimiento.

Según Google Android Help, los teléfonos Android pueden utilizar las funciones de WiFi para mejorar la precisión de la ubicación, incluso cuando el usuario no está conectado a una red. Por su parte, Apple Support explica que los dispositivos iPhone emplean redes WiFi cercanas para determinados servicios de localización y conectividad.

¿Es necesario apagar el WiFi al salir de casa?

Los especialistas coinciden en que no es obligatorio apagar el WiFi cada vez que una persona abandona su hogar. Los teléfonos actuales están diseñados para gestionar automáticamente las conexiones y evitar la vinculación a redes sospechosas sin autorización del usuario.

No obstante, existen situaciones en las que desactivar temporalmente el WiFi puede ser una medida útil:

Cuando se busca ahorrar batería durante largos periodos fuera de casa.

durante largos periodos fuera de casa. Si se transita por lugares donde abundan redes públicas desconocidas .

. Cuando no se tiene intención de conectarse a ninguna red WiFi.

de conectarse a ninguna red WiFi. Si se desea reducir el rastreo basado en redes inalámbricas cercanas.

Los celulares buscan redes WiFi cercanas cuando esta función permanece activada. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

El impacto en la batería

Según Xataka, uno de los argumentos más frecuentes para apagar el WiFi es el ahorro energético. Aunque los celulares modernos son mucho más eficientes que hace algunos años, mantener activa la búsqueda constante de redes puede generar un consumo adicional de batería.

La diferencia suele ser pequeña en dispositivos recientes, pero puede resultar más evidente en equipos antiguos o cuando la batería ya presenta desgaste. Por esta razón, algunos expertos recomiendan desactivar el WiFi si se sabe que no se utilizará durante varias horas.

¿Existe algún riesgo para la seguridad?

Las principales preocupaciones de seguridad aparecen cuando el dispositivo se conecta automáticamente a redes públicas o poco confiables. Los organismos de ciberseguridad recomiendan evitar redes abiertas que no requieran contraseña y desconfiar de puntos de acceso desconocidos.

La Federal Communications Commission (FCC) aconseja utilizar redes seguras y evitar transmitir información sensible a través de conexiones WiFi públicas sin protección adicional.

Aun así, los sistemas Android e iPhone han incorporado medidas de seguridad como la aleatorización de direcciones MAC y alertas sobre redes potencialmente inseguras, lo que reduce considerablemente los riesgos para la mayoría de usuarios.

Los expertos recomiendan revisar cómo usan los celulares y el WiFi para mejorar la privacidad. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Lo que recomiendan los expertos

La recomendación general es sencilla: si utilizas frecuentemente redes confiables fuera de casa, no es necesario apagar el WiFi constantemente. Sin embargo, si buscas maximizar la duración de la batería o deseas minimizar cualquier exposición innecesaria a redes desconocidas, desactivarlo cuando no lo necesites puede ser una buena práctica.

En resumen, dejar el WiFi activado no representa un peligro importante para la mayoría de usuarios, pero apagarlo cuando no se va a utilizar puede ofrecer beneficios adicionales en términos de autonomía y privacidad. La decisión dependerá principalmente de los hábitos de uso y de las necesidades de cada persona.

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