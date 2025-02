No solo hizo una gran entrada en el Super Bowl 2025 para animar a su novio, Travis Kelce, y a los Kansas City Chiefs mientras se enfrentan a los Philadelphia Eagles en el Caesars Superdome, sino que cada detalle de su look para el partido en New Orleans está lleno de significados especiales, por lo que su elección fue un total ‘Touch Down’. Si bien la cantante Taylor Swift ha sido una presencia habitual en los juegos de su pareja, para esta final no se equivocó en nada y aquí te cuento el poderoso mensaje que transmitió con su collar, una pieza ya conocida y que causó revuelo hace unos días.

Si bien llegó al evento de la National Football League (NFL) con un atuendo monocromático de pies a cabeza donde destacaba el color blanco y detalles en rojo, haciendo un gran guiño al equipo del hombre que le robó el corazón, un accesorio se robó las miradas de todos.

Aunque ya usó el collar con la “T” colgante de la diseñadora de joyas Lorraine Schwartz en los Grammy y todos la fotografiaron en la alfombra roja al estar alrededor del muslo, en esta ocasión tiene otro significado y grita el nombre del ala cerrada de los Chiefs por todos lados, según detallan desde People.

Taylor Swift estuvo atenta a cada jugada en el Super Bowl LIX desde el Caesars Superdome de New Orleans, Louisiana. (Foto: Gregory Shamus/Getty Images)

El mensaje de Taylor Swift con su collar

Para el Super Bowl LIX ella convirtió la cadena en un collar haciendo una sutil declaración a su novio. Con este pequeño detalle hizo referencia a su canción ‘Call It What You Want’, del álbum ‘Reputation’ y, en especial, a un verso.

En esta canción ella canta “I want to wear his initial on a chain ‘round my neck, chain ‘round my neck. Not because he owns me, but ‘cause he really knows me”; es decir, habla de llevar con orgullo la inicial de alguien especial, no como un símbolo de pertenencia o posesión, sino como una demostración de conexión profunda y amor genuino o auténtico. En conclusión, esta es una relación muy importante para ella.

El pequeño dije de la letra ‘T’, que usó Taylor Swift en los Grammy 2025, caía sobre su muslo izquierdo y ahora se confirma que sí era un guiño a Travis Kelce. (Foto: Kevin Mazur / Getty Images)

Con esto la cantante no solo manifestó su gran amor sino que rompió el misterio en torno a la joya que llevó a los Grammy confirmando que la T efectivamente representa a Travis. Además, el tono rojo de los diamantes encajaba a la perfección con los colores de los Kansas City Chiefs.

Taylor Swift optó por un look monocromático de pies a cabeza y llevó un collar con la “T” colgante. (Foto: @NFL / X)

¿El collar hace referencia a su carrera y a su próximo lanzamiento?

En definitiva, el collar de Taylor Swift es mucho más que un simple complemento de moda. Ya sabemos que es símbolo de amor, pero también refleja su trayectoria artística. Desde ‘Glamour’ destacan que “la reutilización del accesorio es una clara referencia a Reputation, uno de los álbumes más icónicos de su carrera y el que se rumorea será su próxima regrabación (Taylor’s Version). Es un disco que habla de amor apasionado, de renacer después de la adversidad y de encontrar un refugio en la persona amada”. Además, muestra cómo Taylor sigue entrelazando su vida personal con su música y ahora está reflejando tanto su relación con Travis Kelce como su próximo capítulo musical.