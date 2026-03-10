Un recluso de Arizona presentó una demanda por 1,35 millones de dólares contra el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, quien lidera la investigación local por la desaparición de Nancy Guthrie. El preso sostiene que las autoridades pusieron su vida en riesgo mientras se encontraba detenido en la cárcel del condado. La acción legal supone un nuevo problema para el sheriff, quien viene recibiendo críticas desde que asumió la investigación de este caso que todavía no ha sido resuelto.

Nancy Guthrie, de 84 años y madre de la presentadora de televisión Savannah Guthrie, desapareció el 1 de febrero de su vivienda cerca de Tucson, en el estado de Arizona. Las autoridades creen que pudo haber sido sacada por la fuerza de su casa, pero hasta ahora las investigaciones no han logrado identificar sospechosos.

Según el medio Newsweek, la denuncia fue presentada por el interno Christopher Michael Marx, quien se encuentra en la cárcel del condado de Pima. Según los documentos judiciales, el preso acusa a un agente de trabajar entre dos módulos de la prisión, incluido el suyo, a pesar de que uno de ellos estaba en cuarentena después de que un recluso diera positivo por covid.

En la demanda explicó: “Este oficial iba y venía trabajando en ambas unidades; nuestra unidad estaba cerrada porque este oficial estaba trabajando en ambas unidades”.

Marx asegura que el agente no se desinfectaba antes de pasar de un área a otra, lo que, según él, representaba un riesgo para la salud de los internos. Además, sostiene que el sheriff no estaba garantizando que sus oficiales siguieran protocolos adecuados para evitar contagios dentro de la cárcel.

El recluso afirma que esa situación representaba “una amenaza a mi seguridad porque esto ponía en riesgo mi vida con su acción, constantemente”. También señaló que, debido a esa conducta, podría haberse contagiado de covid y añadió: “Podría haber muerto”.

En su demanda, Marx argumenta que el departamento del sheriff violó el Artículo 2 de la Constitución del estado de Arizona, que forma parte de la Declaración de Derechos. Como parte de su solicitud, pide que el sheriff garantice que los agentes se desinfecten correctamente cuando trabajen en módulos distintos, especialmente si uno de ellos está en cuarentena.

Además de esa medida, el preso exige una compensación económica de 1.350.000 dólares, dinero que asegura destinaría a comprar apartamentos para personas sin hogar con “6 meses de alquiler gratis, sin condiciones”, así como “una disculpa del sheriff”.

Mientras tanto, las autoridades continúan investigando la desaparición de Nancy Guthrie con apoyo del Federal Bureau of Investigation (FBI), que ofrece una recompensa de 100.000 dólares por información que ayude a localizarla o identificar a los responsables.

La búsqueda de la madre de Savannah Guthrie está en un “punto muerto”, según los críticos

El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, afirmó recientemente que las autoridades están “definitivamente más cerca” de identificar a los responsables de la desaparición de Nancy Guthrie. Pese a estas declaraciones, la investigación cuenta con la participación del FBI tras reportarse un aparente estancamiento en el caso.

La gestión de Nanos recibió fuertes críticas debido a presuntos errores cometidos durante el proceso, como la falta de resguardo de la escena del crimen, demoras en el uso de recursos aéreos y fallas de comunicación.

Fuentes policiales atribuyen estas complicaciones al “ego” del sheriff y a una rivalidad personal con el FBI que data de 2015, lo cual habría dificultado la cooperación necesaria para resolver el presunto secuestro.

Expertos y miembros de su propia agencia cuestionan la estrategia informativa de Nanos, acusándolo de priorizar el “control de daños” sobre la claridad del caso mediante versiones contradictorias. Esta situación se da en medio de un clima de tensión política tras su ajustada reelección en 2024 y denuncias de presuntas represalias laborales dentro de su departamento.

Mientras tanto, el paradero de Guthrie sigue siendo desconocido, sin que hasta ahora se haya detenido a ningún sospechoso ni se haya obtenido una pista clave en la investigación.

