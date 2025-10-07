Jennifer Lopez vivió una noche llena de emociones durante el estreno de 'Kiss of the Spider Woman’ en Nueva York, donde compartió un dulce momento con su madre, Guadalupe Rodríguez. Aunque el abrazo entre madre e hija conmovió a todos detrás de cámaras, el esperado reencuentro de la artista con su exesposo, Ben Affleck, terminó robándose toda la atención.

La cantante, actriz y productora de 56 años llegó acompañada por sus hijos, los mellizos Max y Emme, de 17 años, a la premiere del lunes 6 de octubre en el recinto The Shed. Sin embargo, uno de los instantes más entrañables ocurrió lejos de los flashes, cuando Lopez fue captada abrazando con cariño a su madre, quien a sus 79 años sigue siendo uno de los pilares más importantes en su vida.

Jennifer Lopez y Ben Affleck sorprendieron al público al reencontrarse en el estreno del musical Kiss of the Spider Woman en Nueva York. | Crédito: Instagram @holausa

Guadalupe Rodríguez no solo ha sido un apoyo moral constante para su hija, sino también la persona que la introdujo al mundo del espectáculo desde pequeña. En una entrevista con Rolling Stone en 2022, Jennifer Lopez reconoció que su madre fue la responsable de despertar en ella la pasión por los musicales y el entretenimiento.

“Soy una artista por mi mamá”, confesó en aquella ocasión, recordando que fue su fortaleza la que la preparó para sobrevivir en una industria tan competitiva.

Meses atrás, en diciembre de 2024, la intérprete de On the Floor le dedicó un tierno mensaje de cumpleaños a su madre en Instagram, acompañado de una serie de fotos familiares. “¡Feliz cumpleaños, mami! Te amo muchísimo. Gracias por estar siempre ahí para mí… 🤍🤍 #TheLupinator”, escribió Lopez junto a las imágenes.

Jennifer Lopez también contó con el apoyo de sus hijos, Max y Emme, quienes la acompañaron y posaron junto a ella en la alfombra roja. | Crédito: Instagram jlo

La noche del estreno, Lopez brilló con su nuevo papel protagónico en Kiss of the Spider Woman, una ambiciosa adaptación dirigida por Bill Condon basada en la novela de Manuel Puig y en el musical de Broadway de 1993. En el elenco la acompañan Tonatiuh y Diego Luna, mientras que en la producción ejecutiva figuran nombres tan conocidos como Ben Affleck y Matt Damon, bajo su sello Artists Equity.

Durante la presentación del filme, Lopez no dudó en agradecer públicamente a su exmarido, subrayando su apoyo en el proceso creativo: “Gracias, Ben. Esta película no se habría hecho sin ti y sin Artists Equity”, dijo la artista al inicio de la proyección.

Jennifer Lopez Hugs Mom Guadalupe Rodríguez at 'Kiss of the Spider Woman' Premiere in New York City https://t.co/cBXqVs95G1 — People (@people) October 7, 2025