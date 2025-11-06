Por diversas situaciones personales, hay ocasiones que nuestra estabilidad mental se deteriora y es importante tomar medidas al respecto para no sufrir las consecuencias a corto, mediano o largo plazo. En ese caso, Elizabeth Olsen se animó a compartir una infalible rutina de autocuidado cuando siente que el estrés y los pensamientos negativos inundan en su mente.

Durante su aparición en la proyección especial en Los Ángeles de su nueva película ‘Eternity’, la cual estuvo acompañada de su esposo Robbie Arnett, la protagonista de ‘WandaVision’ declaró a la revista People cuál es ese hábito que le brinda tranquilidad cada día.

“Escribo en mi diario por la mañana. A veces es solo lo que pasó ayer, a veces es lo que estoy leyendo, a veces es el trabajo. Es un poco de todo”, explicó Elizabeth.

Elizabeth Olsen afirmó que usa un diario para expresar todos sus pensamientos. (Foto: Valerie Macon / AFP) / VALERIE MACON

Según las palabras de la actriz de 36 años, este simple acto diario ha sido capaz de ayudarla durante tres años para que “todos sus pensamientos negativos se ralenticen”.

También la ayuda en sus proyectos

Si bien escribir en un diario le ha brindado la posibilidad de apaciguar todo lo que sentía en su interior, Elizabeth Olsen también aseguró que esta práctica ha sido sumamente importante para su carrera actoral, ya que, gracias a ello, “han surgido nuevos descubrimientos”.

La actriz estadounidense estuvo presente en la proyección especial de 'Eternity', película la cual protagonizará. (Crédito: Richard Shotwell / Invision / AP)

“Tengo tres diarios distintos. Tengo un diario de trabajo aparte, dedicado a la creación de personajes. Y a veces tengo que trasladar lo que escribo en mi diario personal al diario de trabajo”, añadió.

En otro punto de la entrevista, Olsen explicó que su participación en ‘Eternity’ provocó que recordará sobre las conexiones que mantuvo con las personas y cómo perduraron con el tiempo. “Me hizo pensar en las personas de tu vida a las que no has visto en 15 años. Si te las encontraras, ¿qué despertaría eso en ti?“, concluyó.