Jennifer Aniston y Jim Curtis hicieron oficial su relación en Instagram el domingo. La estrella de ‘Friends’ aprovechó el cumpleaños de su novio para compartir una tierna publicación con la que confirmó públicamente su romance.

Junto a una fotografía en blanco y negro donde aparece abrazando a Curtis, la actriz de 56 años escribió: “Feliz cumpleaños, mi amor. Te valoro profundamente”, acompañado de un emoji de corazón rojo. En la imagen, ambos sonríen mientras entrelazan las manos.

Esta publicación llega casi dos meses después de que Aniston diera las primeras pistas sobre su relación al compartir una serie de fotos en donde también aparecían Courteney Cox, Sandra Bullock, Adam Sandler y otros amigos.

En la imagen, ambos aparecen sonrientes y tomados de la mano. (Foto: @jenniferaniston / Instagram)

Los fanáticos más atentos notaron una imagen de Curtis observando el atardecer en la playa, de espaldas a la cámara.

La relación entre Aniston y Curtis comenzó a llamar la atención en julio, cuando fueron fotografiados en Mallorca, España, junto a Jason Bateman, amigo cercano de la actriz.

Más tarde, en agosto, disfrutaron de una cita doble con Courteney Cox y su pareja, Johnny McDaid. En septiembre, fueron vistos nuevamente paseando juntos por Nueva York.

La actriz ya había dado pistas de su romance semanas atrás al compartir fotos de verano junto a amigos y al propio Curtis. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

Antes de iniciar su romance con Curtis, la ganadora del Globo de Oro estuvo casada con Brad Pitt y posteriormente con Justin Theroux. Por su parte, Curtis también estuvo casado y tiene un hijo adolescente, Aidan, fruto de su relación con su exesposa, Rachel Napolitano.

Quién es Jim Curtis, el nuevo novio de Jennifer Aniston

Jim Curtis es un reconocido hipnoterapeuta y coach transformacional con más de dos décadas de experiencia que se define como “pionero del bienestar, maestro en hipnosis e intuitivo”. Utiliza lo que él llama “hypno‑realizaciones” para ayudar a sus clientes a superar bloqueos emocionales, ansiedades y traumas, promoviendo sanación interior y crecimiento personal.

Cuenta con una gran presencia en redes sociales, con más de medio millón de seguidores en Instagram, donde comparte mensajes motivacionales relacionadas con la manifestación del amor y la transformación emocional.

Jim Curtis es orador público, consultor y presidente de Remedy Health Media en Nueva York. (Foto: @jimcurtis1 / Instagram)

Curtis atravesó una etapa de cambios tras superar una enfermedad crónica durante más de 20 años y trabajó como ejecutivo en empresas de salud como WebMD y el Institute for Integrative Nutrition.

Gracias a su trayectoria, se convirtió en coach de figuras como Miranda Kerr y Julianne Hough, llevando su enfoque de sanación a retiros, seminarios y sesiones grupales alrededor del mundo.

