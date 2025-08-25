Jennifer Lopez está disfrutando los últimos días del verano. La cantante de 56 años compartió en Instagram un vistazo a su escapada a los Hamptons con varias fotos junto a su hija Emme, de 17 años. En una de ellas, aparecen dentro de un auto junto a su amigo y coach vocal Stevie Mackey.

En la publicación también incluyó imágenes suyas en solitario, posando junto a unas bicicletas con un look relajado de jeans blancos y sudadera color crema.

Aunque tiene una agenda llena, la ‘Diva del Bronx’ asegura que su papel más importante es ser mamá. La actriz de 'The Mother' es madre de los mellizos de 17 años, Maximilian “Max” David y Emme, fruto de su matrimonio con Marc Anthony.

La cantante, madre de los mellizos Max y Emme, habló sobre la importancia de la maternidad y el amor incondicional que siente por sus hijos. (Foto: @jlo / Instagram)

“Es amor incondicional”, contó a People. “Sé que todos sienten esto por sus hijos, pero para mí ellos son súper especiales. No puedo esperar a ver lo que harán en la vida”.

Algunos meses atrás, la estrella de ‘Hustlers’ y su hija también disfrutaron de una salida muy especial en Broadway. A través de Instagram, la orgullosa madre compartió fotos y un video de ambas arreglándose para la noche, en el que se les ve bailando y, al final, dándose un tierno beso.

“Estreno de Otelo con la mejor cita de la historia”, escribió Lopez en la publicación, dejando muy claro cuánto disfruta compartir estos momentos con Emme.

En la alfombra de la obra Othello, ambas sorprendieron con looks coordinados: Lopez lució un elegante conjunto de Zuhair Murad y Emme un traje a rayas con accesorios llamativos. (Foto: James Devaney / GC Images vía Getty Images) / James Devaney

El pasado 23 de marzo, Jennifer y su hija asistieron al estreno de la nueva versión de Othello protagonizada por Denzel Washington y Jake Gyllenhaal en el Barrymore Theatre de Nueva York.

En aquella oportunidad, Lopez brilló con un conjunto azul marino del diseñador Zuhair Murad, compuesto por un top corto y una falda larga cubierta de pedrería, acompañados de un abrigo de piel negro y pendientes plateados.

Emme, por su parte, eligió un traje a rayas blanco y negro con corbata estampada, camisa gris y mocasines negros, completando el look con gafas oscuras y pendientes dorados.

La ‘Diva del Bronx’ siempre encuentra tiempo para compartir momentos especiales con sus hijos. (Foto: @jlo / Instagram)

Cómo fueron las celebraciones por su cumpleaños

Jennifer Lopez celebró su 56º cumpleaños el 24 de julio en Antalya, Turquía, en plena gira Up All Night: Live in 2025. Lució un vestido plateado y compartió un emotivo mensaje de agradecimiento a sus seguidores.

El ambiente se completó con una atmósfera de lujo y diversión: pastel decorado con chispas, champán, coreografías y una celebración emotiva junto a su equipo.

En redes sociales, fueron miles los fanáticos que le dejaron sus saludos no solo por su onomástico, sino también por una carrera llena de éxitos en la música, el cine y los negocios.

La cantante celebró su cumpleaños 56 en Turquía y en compañía de su equipo. (Foto: @jlo / Instagram)

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí