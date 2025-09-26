Jennifer Lopez parece decidida a cerrar un capítulo y abrir otro. Mientras sigue intentando vender la lujosa mansión que compró junto a Ben Affleck, la estrella está enfocada en renovar por completo su nueva residencia en Hidden Hills, California, para adaptarla a su vida de soltera.

La propiedad, que adquirió en febrero por 21 millones de dólares, está en plena transformación. Según imágenes obtenidas por Daily Mail, se están realizando cambios significativos, como la construcción de una nueva habitación en el segundo piso.

Un allegado explicó que JLo tiene una visión muy clara: “Jennifer quiere que el hogar quede exactamente como a ella le gusta, con un toque dramático, divertido y lleno de estilo. Todo inspirado en su más reciente proyecto, la película Kiss Of The Spider Woman”.

Jennifer Lopez convierte su mansión de soltera en un refugio exclusivo lleno de lujo, seguridad y detalles con su sello personal. | Crédito: Jeff Elson

La renovación no es un capricho aislado. Amigos de la actriz y cantante aseguran que cada casa en la que vive recibe el sello personal de la artista: luminosidad, modernidad y, por supuesto, el inconfundible “toque JLo”.

La inversión es millonaria, pues además del inmueble principal, el terreno cuenta con una casa de huéspedes, un establo, un cine privado, gimnasio, cocina de chef y hasta un área ecuestre en sus 2.5 acres de extensión.

Este impulso de renovación coincide con el esfuerzo por deshacerse de la mansión de Bel Air que compartió con Affleck. El inmueble, conocido como Crestview Manor, salió al mercado en 2024 con un precio de 68 millones de dólares, pero tras no atraer compradores, la pareja redujo la cifra a 52 millones.

A pesar de su espectacularidad, incluye 12 dormitorios, 24 baños, un ring de boxeo y espacio para 80 autos, no ha logrado concretar una venta.

La elección de mudarse a Hidden Hills también responde a un deseo de calma y seguridad. Una fuente cercana señaló que Jennifer Lopez buscaba alejarse del ruido urbano y encontrar un entorno más relajado para ella y sus hijos, Max y Emme. Además, la zona le ofrece la privacidad y protección que necesita, gracias a la seguridad privada y vigilancia constante.

Jennifer Lopez intenta vender la lujosa propiedad que compartió con Ben Affleck en Bel Air. | Crédito: MLS.com / Michael Tran / AFP

El cambio de hogar simboliza más que una mudanza: es el inicio de una etapa distinta en la vida de la artista tras su separación de Affleck. La pareja, que vivió un sonado reencuentro amoroso en 2021 y se casó en 2022, terminó formalmente en 2024 cuando JLo presentó la demanda de divorcio.

