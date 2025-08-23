Convencido de que quiere pasar el resto de sus días al lado de la persona que ama, Jussie Smollett no lo pensó más y le pidió matrimonio a su pareja Jabari Redd, el pasado 20 de junio de 2025. Para ello, el actor se arrodilló en plena calle y le preguntó si quería casarse con él; la respuesta fue afirmativa. “Voy a pasar mi cumpleaños con mi prometido... Él dijo SÍ”, escribió en su cuenta de Instagram junto a varias fotos del mágico momento. Aunque se desconoce en qué momento se hicieron pareja, pues ambos fueron muy reservados, la estrella de “Empire” apareció por primera vez al lado de su amado en una serie de fotografías en 2022. Si bien, sabemos bastante del histrión, ahora te damos a conocer quién es su futuro esposo.

Vale precisar que la noticia de su compromiso llega siete meses después de que la Corte Suprema de Illinois anuló la condena penal de la estrella de “Empire”, quien fue acusado de cinco cargos de conducta desordenada por realizar informes falsos a la policía en 2019 cuando aseguró haber sido víctima de un crimen de odio. Todo lo que pasó con él se muestra en el documental de Netflix “¿La verdad sobre Jussie Smollett?”, el cual se encuentra disponible desde el 22 de agosto de 2025.

Una de las tantas imágenes que compartió el actor de "Empire" cuando le pidió la mano a su novio (Foto: Jussie Smollett / Instagram)

¿QUIÉN ES JABARI REDD?

Jabari Redd nació y creció en Westbury, Nueva York, y tiene tres hermanos. Destacó en fútbol americano y atletismo en la secundaria logrando formar parte del cuadro de honores. Entre los logros que le atribuyen son haber sido parte de: Equipo All State de 4x400 del Estado de Nueva York (2009), 4 veces All County Indoor and Outdoor Vallas y Relevos (2005-2009), 4 veces All Conference Indoor and Outdoor Vallas y Relevos (2005-2009), 4 veces All Division Vallas y Relevos (2005-2009), Linebacker All Conference (2008), Jugador de Fútbol Americano de la Semana de Long Island, Clasificado a Nivel Nacional en Vallas y Relevos (2008-2009), Atleta Académico (2009) y MVP Defensivo (2008-2009), de acuerdo con su biografía universitaria.

En esa misma ficha, él daba a conocer que en aquella época su mayor ambición era trabajar con equipos de la NFL/NBA como médico.

Él también está inmerso en el mundo del entretenimiento (Foto: Jabari Redd / Instagram)

Se sabe que tras haber participado por un año en el equipo de atletismo de la Universidad de Hampton en Virginia, decidió ir a Morehouse College, donde estudió kinesiología, publica People.

Aunque tenía planeado convertirse en médico, se inclinó por la actuación y la producción. Es conocido por producir videos musicales para el rapero Soulja Boy, además de integrar el equipo de producción del Young Money Uproar Hip Hop Festival de Lil Wayne en 2021.

Fue un destacado atleta en la secundaria y universidad (Foto: Jabari Redd / Instagram)

Su experiencia como actor comenzó en 2012. Estuvo en la película dramática “B-Boy Blues”, dirigida por Jussie Smollett, y posteriormente en algunos episodios de la serie “The Chi”. A Jabari Redd se le presentó la oportunidad de actuar con su ahora prometido en “The Lost Holliday” (2024), que también fue escrita y dirigida por Smollett.

