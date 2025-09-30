Jennifer Lopez sorprendió con su sinceridad al hablar sobre sí misma. (Foto: ETIENNE LAURENT / AFP)
Durante la conversación que tuvo con Lee Cowan en el episodio del 28 de septiembre de , Jennifer Lopez no solo . También hizo una sincera confesión al hablar sobre sí misma. Para que no te quedes sin saber qué dijo, no te vayas de aquí.

Resulta que en un momento de la mencionada entrevista, la ‘Diva del Bronx’ decidió contar cómo ha tenido que demostrar su valía como actriz cuando otros querían encasillarla únicamente como bailarina o cantante. “La gente, cuando te ve primero como una cosa, es difícil que te vea como algo más. Simplemente hay que demostrárselo. No puedes dejar que eso te desanime”, expresó.

“Definitivamente, incomprendida”

A raíz de esas palabras, Lee Cowan le consultó: “¿Al principio te costó que te tomaran en serio?”. Apenas escuchó esa pregunta, ‘JLo’ contestó: “¿Al principio? Al principio, y quizá siempre. Un poco. O quizás solo soy yo en mi interior. No lo sé. Siempre me he sentido un poco desfavorecida. Definitivamente, incomprendida. Pero es parte de estar en el ojo público. La gente no va a conocerte realmente. Tu corazón. Y luego lo ven y dicen: ‘Ah, esa es ella’. Luego oyen algo y dicen: ‘Ay, no, esa no es ella’. Y se confunden. Lo entiendo. Lo entiendo”.

A pesar de toda esa situación, Jennifer Lopez aseguró que se mantiene firme. “Y eso es lo más importante, creo. No cambio. Crezco, pero no cambio”, sostuvo la artista, antes que Lee Cowan señalara que ha protagonizado películas junto a otras estrellas como Robert Redford, Jane Fonda, George Clooney y Robin Williams. Y por todo eso se cuestionó: “¿Cómo es posible que no te tomen en serio?”. Eventualmente, Jennifer Lopez respondió: “No lo sé”.

Los personajes que interpreta Jennifer Lopez en ‘Kiss of the Spider Woman’

Cabe mencionar que Jennifer Lopez, en ‘Kiss of the Spider Woman’, interpreta a ‘Ingrid Luna’ y a ‘Aurora’ (‘la mujer araña’), personajes que forman parte de la historia que le va contando ‘Luis Molina’ (Tonatiuh) a ‘Valentín Arregui’ (Diego Luna), mientras comparten celda. Esta película viene a ser una adaptación de la novela de 1976 y su musical de Broadway ganador del premio Tony.

