Para alegría de los fans de los dramas románticos, la esperadísima película japonesa “10DANCE” ya está disponible en Netflix. Así, ¿te gustaría saber quiénes protagonizan este duelo de ritmo y tensión? Pues, en esta nota, te presento la guía del elenco. ¡Conoce a todos los actores y personajes de la producción!

Vale precisar que la historia se centra en Shinya Suzuki, campeón de bailes latinos, y Shinya Sugiki, experto de los bailes estándar, quienes deciden enseñarse mutuamente sus especialidades para competir en el legendario torneo “10 Dance”.

Desde entonces, esta explosiva colaboración hace que ambos se vean envueltos en una rivalidad que va más allá de la técnica... evolucionando hacia un vínculo muy fuerte.

Antes de continuar, mira el tráiler de “10DANCE”:

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “10DANCE”?

1. Ryoma Takeuchi como Shinya Suzuki

Para saber quién es quién en la película de Netflix, empiezo la lista con uno de los protagonistas: Shinya Suzuki. Él es un bailarín de carácter salvaje y apasionado, actual campeón de los bailes latinos, quien debe someterse a la rigidez del baile estándar.

El actor que lo interpreta es Ryoma Takeuchi, a quien también hemos visto en producciones como "Like a Dragon: Yakuza“, ”Yell for the Blue Sky“, ”El rey de las pistas" y "Love You as the World Ends“.

Ryoma Takeuchi como Shinya Suzuki en una escena de la película de drama romántico "10DANCE" (Foto: Netflix)

2. Keita Machida como Shinya Sugiki

Shinya Sugiki es el polo opuesto de Suzuki: un bailarín de estilo estándar, elegante, técnico y perfeccionista. Es él quien propone el desafío de aprender el estilo del otro para convertirse en bailarines completos.

El artista que le da vida al personaje es Keita Machida, reconocido por su trabajo previo en "Alice in Borderland“, ”Ghost Theater“, ”Corazón de cristal" y "Your Eyes Tell“.

Keita Machida como Shinya Sugiki en una escena de la película de drama romántico "10DANCE" (Foto: Netflix)

3. Shiori Doi como Aki Tajima

Aki Tajima es una figura clave en el entorno competitivo de los protagonistas.

Este papel está a cargo de Shiori Doi, también integrante de los elencos de "River’s Edge“, ”Life: Senjou no Bokura“, ”Takano, la incompetente" y "Miroku“.

Shiori Doi como Aki Tajima en una escena de la película de drama romántico "10DANCE" (Foto: Netflix)

4. Anna Ishii como Fusako Yagami

Fusako Yagami completa la lista de personajes principales que orbitan alrededor de la competencia.

La actriz que asume este rol es Anna Ishii, estrella de proyectos como "Homunculus“, ”If Cats Disappeared from the World“, ”Your Lie in April" y "Como peces dorados“.

Anna Ishii como Fusako Yagami en una escena de la película de drama romántico "10DANCE" (Foto: Netflix)

Otros actores y personajes de “10DANCE”:

5. Ōshirō Maeda como editor de la revista de baile

como editor de la revista de baile 6. Shinya Hamada como editor de la revista de baile

como editor de la revista de baile 7. La bailarina Nadiya Bychkova en un cameo

en un cameo 8. El bailarín Pasquale La Rocca en un cameo

en un cameo 9. Susie Trayling

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí