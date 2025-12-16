Si eres suscriptor de Netflix y estás buscando alguna nueva película para sumar a tu maratón frente a la TV, quizá le quieras dar una oportunidad a “10DANCE”, la cinta japonesa que llega a la plataforma para subir la temperatura entre los espectadores. Pero, ¿sabes exactamente de qué trata y cómo puedes verla? Pues, te invito a averiguarlo en las siguientes líneas. ¡Presta atención!

Vale precisar que la producción está dirigida por Keishi Ōtomo y se desarrolla a lo largo de 126 minutos de metraje, tiempo en el que los actores Ryoma Takeuchi y Keita Machida se lucen como protagonistas.

Además, se basa en el manga homónimo de Satoh Inoue, el cual explora géneros como el drama y el romance.

¿DE QUÉ TRATA “10DANCE”?

“10DANCE” narra la historia de Shinya Suzuki (Ryoma Takeuchi), el campeón japonés de bailes latinos, y Shinya Sugiki (Keita Machida), el experto en bailes de salón estándar.

Y, pese a que danzan en categorías diferentes, a menudo se les compara entre sí debido a la similitud de sus nombres... lo que frustra al competitivo Suzuki.

Sea como sea, el drama arranca cuando Sugiki le pide a Suzuki que formen equipo para ganar la competición de los 10 bailes.

Resulta que la 10DANCE enfrenta a los mejores bailarines en cinco variedades de bailes latinos y cinco variedades de bailes de salón estándar, lo que convierte a ambos en candidatos al premio mayor.

La idea es que los dos se enseñen mutuamente sus respectivos estilos para poder competir en el escenario mundial, pero Suzuki—en un inicio—rechaza la propuesta.

Sin embargo, la actitud provocadora de Sugiki despierta su espíritu competitivo y, finalmente, esto lo impulsa a aceptar el desafío a regañadientes.

A partir de allí, seremos testigos de cómo las personalidades opuestas de ambos chocan durante sus clases diarias.

No obstante, con el tiempo, se van acercando cada vez más y Suzuki se da cuenta de que ha empezado a sentir una atracción romántica por Sugiki. Sí, ¡el caos está en el aire!

MIRA EL TRÁILER DE “10DANCE”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “10DANCE”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “10DANCE”:

Ryoma Takeuchi como Shinya Suzuki , la estrella del baile latino

, la estrella del baile latino Keita Machida como Shinya Sugiki , el maestro del estándar

, el maestro del estándar Shiori Doi como Aki Tajima

como Aki Tajima Anna Ishii como Fusako Yagami

Cabe resaltar que la película de Netflix también incluye el cameo de figuras reales del ballroom internacional, como Nadiya Bychkova, Susie Trayling y Pasquale La Rocca.

¿CÓMO VER “10DANCE”?

Tal como te puedes imaginar, “10DANCE” es una producción exclusiva de la plataforma de streaming de la “N” roja.

Por lo tanto, para disfrutarla desde el jueves 18 de diciembre del 2025, asegúrate de contar con una suscripción activa a Netflix.

Recuerda que, en Estados Unidos, se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$7.99 al mes

US$7.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$17.99 al mes

US$17.99 al mes Premium: US$24.99 al mes

El póster de "10DANCE", película japonesa del director Keishi Ōtomo que se desarrolla a lo largo de 126 minutos de metraje (Foto: Episcope / Ringside Studios / Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí