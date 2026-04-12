Tras el rotundo éxito de la segunda temporada de “Solo Leveling”, emitida entre enero y marzo de 2025, y mientras aguardamos el anuncio oficial de una nueva entrega, es normal quedarse con ganas de más. Si buscas historias parecidas a la de Sung Jin-woo —el cazador más débil de la humanidad que, tras una experiencia cercana a la muerte, obtiene la habilidad única de subir de nivel y potenciar sus poderes—, aquí te presentamos otros mangas shonen que puedes disfrutar. Además de las ya populares “Demon Slayer” y “Jujutsu Kaisen”, que si aún no las has visto deberías hacerlo cuanto antes, esta es la lista.

Antes te precisamos que “Solo Leveling” se ha convertido en uno de los títulos shonen más influyentes de los últimos años. Alcanzó tal nivel de éxito que dio origen a una adaptación al anime, varios spin-offs e incluso un videojuego. Buena parte de su atractivo está en cómo mezcla recursos muy familiares para los jugadores —sistemas de niveles, habilidades y misiones— con una trama cargada de acción y progreso constante del protagonista.

5 MANGAS SHONEN PERFECTOS PARA LOS QUE BUSCAN ALGO SIMILAR A “SOLO LEVELING”

A continuación, las producciones que te mantendrán enganchado si buscas algo parecido al exitoso “Solo Leveling”. La lista fue sacada del sitio web CBR.

“Saga of Tanya the Evil”

“Saga of Tanya the Evil” (Youjo Senki) se sitúa en junio de 1923, cuando una joven de cabello rubio y ojos azules, Tanya Degurechaff, supera la fase final de selección de la Academia Militar Imperial y es enviada a entrenar en el distrito militar del norte, conocido como Norden Theatre, como parte de su servicio.

Ese adiestramiento, pensado como el inicio de una prometedora carrera como maga de aviación, parecía encaminado a ser un tránsito relativamente tranquilo, pero todo cambia de forma abrupta. Estalla una guerra entre el Imperio y la Federación vecina tras la violación de las fronteras imperiales, y un ataque sorpresa de las tropas federadas obliga a Tanya a entrar en combate real mucho antes de lo esperado.

“Goblin Slayer”

“Goblin Slayer” nos muestra a una joven sacerdotisa que se aventura por primera vez formando su propio equipo de exploradores, pero rápidamente terminan metidos en un grave peligro. En el momento crítico, son salvados por el legendario Asesino de Goblins, un guerrero que ha consagrado toda su existencia a erradicar a estas criaturas por cualquier medio necesario.

A medida que sus proezas comienzan a difundirse, nadie sabe quién será el siguiente en cruzarse en su camino.

“Bleach”

“Bleach” nos muestra a Ichigo Kurosaki, un estudiante de 15 años con una habilidad poco común: puede ver, oír e incluso conversar con los espíritus de los muertos. Sin embargo, desconoce la verdadera variedad de seres espirituales que existen y las implicancias de tener ese don.

Una noche, una misteriosa joven de baja estatura, vestida con un atuendo negro similar al de un samurái, aparece en su habitación. Se presenta como Rukia Kuchiki y le revela que es una Shinigami, es decir, una Diosa de la Muerte. Ante el escepticismo de Ichigo, ella le explica que su misión consiste en guiar a las almas buenas (plus) hacia un lugar llamado Sociedad de Almas y destruir a las almas corruptas conocidas como huecos.

“Gantz”

Si la extraña esfera negra llamada Gantz te elige, significa que ya has muerto, pero aún existe la posibilidad de recuperar tu vida. Para lograrlo, primero debes cumplir una serie de misiones extremas y sangrientas, eliminando alienígenas que se esconden entre la gente común.

Esa es tu única salida y no puedes negarte: estás obligado a participar en este juego macabro. Y si caes de nuevo en combate —algo muy probable—, esta vez será definitivo.

“The Rising of the Shield Hero”

“The Rising of the Shield Hero” cuenta la historia de Naofumi Iwatani, un universitario que es invocado a un mundo de fantasía junto a otros tres jóvenes para convertirse en uno de los Cuatro Héroes Cardinales. Mientras los demás reciben armas ofensivas (espada, lanza y arco), a Naofumi le toca el escudo, considerado el más débil, por lo que pronto es traicionado, falsamente acusado y marginado por el reino.

Sin apoyo ni prestigio, se ve obligado a empezar desde cero, fortalecerse mediante el comercio y el combate, y formar su propio grupo con personajes como Raphtalia y Filo. A partir de allí, debe crecer tanto en poder como en madurez emocional para proteger el mundo de sucesivas oleadas de monstruos, enfrentando al mismo tiempo la desconfianza y la injusticia del sistema que lo convocó.

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