CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de las impactantes revelaciones de los últimos episodios de “56 días” (“56 Days” en su idioma original), la historia de Ciara Wyse (Dove Cameron), Oliver Kennedy (Avan Jogia), Karl Connolly (Dorian Missick) y Lee Reardon (Karla Souza) parece estar cerrada. No obstante, quedaron algunas dudas que podrían ser abordadas en una segunda temporada de la serie de suspenso de Amazon Prime Video. ¿Los oficiales encontrarán otro caso parecido? ¿La pareja tendrá que lidiar con más problemas? A continuación, te comparto lo que se sabe al respecto.

Los ocho episodios del drama de misterio desarrollado por Karyn Usher y Lisa Zwerling, se dividen en dos líneas temporales. En la primera se muestra la relación Ciara y Oliver, quienes ocultan varios secretos. Mientras que en la segunda, los detectives Lee y Karl se encuentran con un homicidio espantoso e investigan la identidad de la víctima.

En cada capítulo de “56 días” se revelan nuevos secretos de los protagonistas y pistas de la investigación de los oficiales. Aunque el eje central es el retorcido romance de Oliver y Ciara, y lo que ocultan, Karl y Lee también tienen asuntos personales con los que deben lidiar mientras hacen su trabajo.

“56 DÍAS” ¿TENDRÁ OTRA TEMPORADA?

Hasta el momento, Amazon Prime Video no ha renovado “56 Days” para una segunda temporada. Aunque el último capítulo responde a las preguntas principales de la trama, también deja algunos escenarios que se podrían desarrollar en una nueva tanda de episodios.

Al final de la primera temporada, Karl y Lee reúnen las últimas piezas del rompecabezas que explica por completo el lío amoroso, mortal e intenso de Oliver y Ciara. Finalmente se revela a quién pertenece el cuerpo que encontraron en la bañera y lo que realmente sucedió con la tóxica pareja.

La novela homónima de Catherine Ryan Howard, en la que se basa esta serie de misterio de Amazon Prime Video, no tiene una secuela, así que no hay más material original por adaptar. No obstante, los creadores de la ficción podrían ampliar la historia de Oliver y Ciara, o seguir a Karl y Lee en otra investigación.

Además, “56 días” dejó algunos hilos argumentales que podrían explorarse más a fondo. Jane podría volver a escena. ¿La Sra. Sparling buscará venganza tras descubrir al verdadero asesino de su hijo?

Por lo pronto, solo queda esperar la respuesta oficial de Amazon Prime Video. Lo que probablemente dependerá de la recepción del público y los comentarios de la crítica especializada.

¿CÓMO VER “56 DÍAS”?

La primera temporada de “56 días” está disponible en Amazon Prime Video desde el 18 de febrero de 2026. Por lo tanto, para ver la nueva serie de suspenso solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

