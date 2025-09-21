“El refugio atómico” se ha convertido en un éxito en la plataforma de Netflix, a la que llegó el 19 de septiembre de 2025. Debido a que muchos quedaron enganchados con la trama que nos presenta a un grupo de multimillonarios refugiarse en un lujoso búnker mientras el mundo atraviesa un cataclismo, los fanáticos de esta serie ambientada en un escenario distópico buscan conocer más sobre los actores que forman parte del elenco. Por ejemplo, dónde más han visto a la actriz Agustina Bisio. En los siguientes párrafos, te doy más detalles.

Antes te preciso que en la serie, ella da vida a Mimi, una mujer que prácticamente está rodeada de individuos con sus propias rencillas personales, por lo que se ve afectada ante el desarrollo de diversos acontecimientos.

En "El refugio atómico", Mimi es una de las personas que se refugia en un lujoso búnker mientras la catástrofe se apodera de la Tierra (Foto: Netflix)

¿EN QUÉ OTRAS SERIES Y PELÍCULAS HAS VISTO A AGUSTINA BISIO?

Además de “El refugio atómico”, Agustina Bisio ha formado parte del elenco de las siguientes producciones:

"TWEET-TWEET". Un cortometraje en el que tuvo un papel menor, pues dio vida a una mujer. se trata de una producción de 2019.

Un cortometraje en el que tuvo un papel menor, pues dio vida a una mujer. se trata de una producción de 2019. “BÊTES DE FOIRE”. Se trata de otro cortometraje de 2019. Aquí interpreta a Molluska. Tuvo en el guion y dirección a Elliot Huescar.

"ELLE/ÉL". También es otro cortometraje del año 2019, dirigido por Huescar. En esta producción, Agustina Bisio interpretó a Jeunette.

También es otro cortometraje del año 2019, dirigido por Huescar. En esta producción, Agustina Bisio interpretó a Jeunette. “EVA & NICOLE”. En esta serie televisiva de 2024, creada por Daniel Écija, la actriz argentina actuó en dos episodios. No se precisa el personaje que dio vida.

