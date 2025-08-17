Un nuevo capítulo de “Alien: Earth” (en español: "Alien: Planeta Tierra“) llega a las pantallas a través de Disney+ y Hulu. Se trata del episodio 3 de la serie, titulado “Metamorphosis”, el cual está dirigido por Dana Gonzales y tiene como guionistas a Noah Hawley y Bob DeLaurentis. ¿Quieres verlo? Entonces, esta nota es para ti. A continuación, te cuento cuál es la fecha, la hora y el link para disfrutarlo.

Vale precisar que el show televisivo funciona como una precuela de la película original “Alien” de 1979, situándose dos años antes de los eventos del Nostromo.

En ese sentido, la trama sigue a Wendy (Sydney Chandler) y su equipo mientras se embarcan en una misión de rescate, solo para descubrir una amenaza alienígena mucho más peligrosa de lo que esperaban.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Alien: Earth”:

¿DE QUÉ TRATA EL EPISODIO 3 DE “ALIEN: EARTH”?

En el episodio “Metamorphosis”, el equipo regresa a casa con algo inesperado y lleva a cabo un nuevo descubrimiento de talento.

De esta manera, la tensión aumenta mientras los científicos intentan entender el origen de lo que han traído consigo, llevando a cabo experimentos que revelarán consecuencias inquietantes.

MIRA EL TRÁILER DEL EPISODIO 3 DE “ALIEN: EARTH”

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 3 DE “ALIEN: EARTH”?

Tras el lanzamiento doble de los primeros dos capítulos de la producción, el episodio 3 de “Alien: Earth” se estrena el martes 19 de agosto del 2025.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 3 DE “ALIEN: EARTH”?

El capítulo llega a las pantallas a las 5:00 p.m. (PT) / 8:00 p.m. (ET) en Estados Unidos. Para conocer el horario en territorios hispanohablantes, revisa la siguiente tabla.

Horario según países:

Países Horarios México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 6:00 p.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 7:00 p.m. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 8:00 p.m. Paraguay, Argentina, Uruguay 9:00 p.m. España 2:00 a.m. del miércoles

¿CÓMO VER EL EPISODIO 3 DE “ALIEN: EARTH”?

Al igual que el resto de la serie, el episodio 3 de “Alien: Earth” estará disponible a través de tres plataformas:

El canal estadounidense FX

El servicio de streaming oficial para Estados Unidos: Hulu (LINK)

(LINK) En Latinoamérica, España y otros países: Disney Plus (LINK)

Por lo tanto, para ver el capítulo sin problemas, asegúrate de tener acceso y una suscripción activa a la alternativa que te corresponde según tu territorio.

El póster de "Alien: Earth", serie de la franquicia "Alien" creada por Noah Hawley (Foto: FX Productions)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí