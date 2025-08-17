La estrella estadounidense Sydney Chandler interpreta el rol principal de Wendy a lo largo de la serie de terror y ciencia ficción "Alien: Earth" (Foto: FX Productions)
La estrella estadounidense Sydney Chandler interpreta el rol principal de Wendy a lo largo de la serie de terror y ciencia ficción "Alien: Earth" (Foto: FX Productions)
Un nuevo capítulo de (en español: "Alien: Planeta Tierra“) llega a las pantallas a través de Disney+ y Hulu. Se trata del episodio 3 de la serie, titulado “Metamorphosis”, el cual está dirigido por Dana Gonzales y tiene como guionistas a Noah Hawley y Bob DeLaurentis. ¿Quieres verlo? Entonces, esta nota es para ti. A continuación, te cuento cuál es la fecha, la hora y el link para disfrutarlo.

Vale precisar que el show televisivo funciona como una precuela de la película original “Alien” de 1979, situándose

En ese sentido, la trama sigue a Wendy y su equipo mientras se embarcan en una misión de rescate, solo para descubrir una amenaza alienígena mucho más peligrosa de lo que esperaban.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Alien: Earth”:

¿DE QUÉ TRATA EL EPISODIO 3 DE “ALIEN: EARTH”?

En el episodio “Metamorphosis”, el equipo regresa a casa con algo inesperado y lleva a cabo un nuevo descubrimiento de talento.

De esta manera, la tensión aumenta mientras los científicos intentan entender el origen de lo que han traído consigo, llevando a cabo experimentos que revelarán consecuencias inquietantes.

MIRA EL TRÁILER DEL EPISODIO 3 DE “ALIEN: EARTH”

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 3 DE “ALIEN: EARTH”?

Tras el lanzamiento doble de los primeros dos capítulos de la producción, el episodio 3 de “Alien: Earth” se estrena el martes 19 de agosto del 2025.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 3 DE “ALIEN: EARTH”?

El capítulo llega a las pantallas a las 5:00 p.m. (PT) / 8:00 p.m. (ET) en Estados Unidos. Para conocer el horario en territorios hispanohablantes, revisa la siguiente tabla.

Horario según países:

PaísesHorarios
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica6:00 p.m.
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador7:00 p.m.
Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico8:00 p.m.
Paraguay, Argentina, Uruguay9:00 p.m.
España2:00 a.m. del miércoles

¿CÓMO VER EL EPISODIO 3 DE “ALIEN: EARTH”?

Al igual que el resto de la serie, el episodio 3 de “Alien: Earth” estará disponible a través de tres plataformas:

  • El canal estadounidense FX
  • El servicio de streaming oficial para Estados Unidos: Hulu ()
  • En Latinoamérica, España y otros países: Disney Plus ()

Por lo tanto, para ver el capítulo sin problemas, asegúrate de tener acceso y una suscripción activa a la alternativa que te corresponde según tu territorio.

El póster de "Alien: Earth", serie de la franquicia "Alien" creada por Noah Hawley (Foto: FX Productions)
El póster de "Alien: Earth", serie de la franquicia "Alien" creada por Noah Hawley (Foto: FX Productions)

