Después de tres temporadas, “And Just Like That…” llegó a su fin este 14 de agosto de 2025; por lo tanto, le decimos adiós a nuestros queridos personajes, en especial de Carrie, Miranda y Charlotte, quienes dejaron una huella profunda en nuestros corazones desde “Sex and the City”. Si has estado pendiente de cada uno de los capítulos, en esta nota te doy a conocer cómo termina esta serie.

La tercera temporada de "And Just Like That" llegó a su fin tras 12 episodios (Foto: HBO)

¿QUÉ PASÓ EN “AND JUST LIKE THAT…” 3X12?

¡CUIDADO, ALERTA DE SPOILER! En el último episodio de “And Just Like That…” – Temporada 3, vemos los giros que nos muestra la serie para los personajes principales que nos acompañaron desde 2021. Así tenemos:

Carrie. El final del personaje de Sarah Jessica Parker nos deja totalmente sorprendidos, toda vez que es similar, por no decir casi igual, al que vimos en “Sex and the City”, aunque adaptado a nuestros tiempos. En la última parte, ella llega a su casa, donde come una tarta por el Día de Acción de Gracias. Mientras ve el libro que está escribiendo, decide no hacer caso a su editora, quien le propone que la protagonista de su historia esté con alguien; por lo tanto, decide dejarla sola. No solamente ello, en el epílogo deja una contundente frase: “Se dio cuenta que no estaba sola, sino por y para sí misma”; es decir, “la relación más emocionante, desafiante y significativa de todas es la que tienes contigo mismo”.

Con ello deja claro que al igual que el personaje de su obra, Carrie decide quedarse completamente sola, conclusión a la que llegó después de enviudar de Big, terminar con Aidan y no concretar nada con su vecino escritor. Ella comprende que estar soltera no significa caer en desgracia; al contrario, se da cuenta que se tiene a ella misma y puede mirar la vida de una forma muy distinta, siendo plena y feliz.

Carrie en “And Just Like That” nos enseña que quedarse sola no es malo (Foto: HBO)

Charlotte. En el Día de Acción de Gracias, al personaje que interpreta Kristin Davis la vemos compartiendo la mesa con sus hijas y su esposo Harry. Ella comprende cuán importante es respetar y aceptar la identidad de género no binario de una de las jovencitas.

Lily Goldenblatt es su hija biológica, quien al ser una talentosa pianista aspira incursionar en la industria musical; mientras que Rose o Rock como se hace llamar es su hija adoptiva.

En “And Just Like That”, Charlotte nos muestra cómo su relación con sus hijas puede resultar mejor aunque ellas experimenten situaciones complejas propias de su edad (Foto: HBO)

Miranda. Por su parte, el personaje de Cynthia Nixon también comparte este día festivo con Joy, la periodista que llegó a su vida para quedarse tras conectar profundamente. Gracias a su relación, descubre que puede ser ella misma e incluso explorar nuevas facetas de su vida.

Asimismo, Miranda se prepara para convertirse en abuela, luego de que su hijo embarazó a una jovencita. Lamentablemente, el futuro de su hijo Brady es un tanto incierto al final de la serie.

En “And Just Like That”, Miranda nos da un gran mensaje sobre las relaciones en la etapa de la madurez (Foto: HBO)

¿Y qué ocurrió con Seema y Lisa? Mientras que la primera disfruta al lado de los familiares de su amado jardinero el Día de Acción de Gracias, la segunda vuelve con su esposo, dejando atrás sus inseguridades.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “AND JUST LIKE THAT… 3”

El final de la tercera y última temporada de “And Just Like That…” tiene un significado potente en esta época, toda vez que nos muestra que el matrimonio o una relación no es lo primordial para ser feliz, simplemente basta con tenerse uno mismo para enfocarse en otros aspectos importantes de la vida, algo que también vimos de forma muy similar cuando terminó “Sex and the City” en 2004. Pero ¿era necesario un reebot que no gustó del todo para llegar a esa conclusión?

De esta forma, Carrie da a entender que cualquiera puede estar sola y, a pesar de ello, llegar a ser fabulosa.

Mientras que las tramas de Charlotte y Miranda nos dejan mensajes sobre las relaciones en la madurez. La primera con el respeto a las decisiones o forma de pensar de los hijos adolescentes y la segunda con el hallazgo de tu media naranja, la cual se puede encontrar en el lugar menos pensado, y cuando se halla debe ayudarte a crecer.

“And Just Like That” se desarrolló en tres temporadas que empezaron en 2021 y concluyeron en 2025 (Foto: HBO)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí