“Beso de sirena” (en inglés: “Siren’s Kiss” y en su idioma original: “세이렌”) es el nuevo k-drama de thriller romántico que llega a las pantallas a través de Amazon Prime Video este marzo del 2026. Protagonizado por Park Min-young (“Marry My Husband”) y Wi Ha-joon (“Squid Game”), el show televisivo promete una trama cargada de misterio, obsesión y romance fatal que ya ha despertado enorme expectativa entre los fans de las series coreanas. Así, si no quieres perderte ningún capítulo, aquí te presento su guía de episodios con las fechas y horarios de estreno.

Vale precisar que la ficción adapta la serie japonesa de culto “Koori no Sekai” (Ice World), emitida originalmente por Fuji TV en 1999.

La producción está a cargo de Studio Dragon y Cape E&A, y cuenta con la dirección del aclamado Kim Cheol-kyu, reconocido por su trabajo previo en “Flower of Evil” y “Celebrity”. El guion, por su parte, fue escrito por Lee Young.

¿DE QUÉ TRATA “BESO DE SIRENA”?

“Beso de sirena” sigue a Cha Woo-seok (Wi Ha-joon), un investigador de fraudes de seguros de vida que descubre un inquietante patrón: varios hombres vinculados sentimentalmente a Han Seol-ah (Park Min-young), una prestigiosa subastadora de arte, han muerto en circunstancias misteriosas.

Entonces, lo que comienza como una investigación profesional se transforma pronto en un peligroso juego del gato y el ratón, donde la línea entre la sospecha y la atracción se difumina por completo.

MIRA EL TRÁILER DE “BESO DE SIRENA”

GUÍA DE EPISODIOS DE “BESO DE SIRENA”

La serie coreana consta de 12 capítulos en total, los cuales están programados para lanzarse entre marzo y abril del 2026.

De esta manera, el calendario de estreno de “Beso de sirena” queda establecido de la siguiente forma:

Episodio 1: lunes 2 de marzo del 2026

lunes 2 de marzo del 2026 Episodio 2: martes 3 de marzo del 2026

martes 3 de marzo del 2026 Episodio 3: lunes 9 de marzo del 2026

lunes 9 de marzo del 2026 Episodio 4: martes 10 de marzo del 2026

martes 10 de marzo del 2026 Episodio 5: lunes 16 de marzo del 2026

lunes 16 de marzo del 2026 Episodio 6: martes 17 de marzo del 2026

martes 17 de marzo del 2026 Episodio 7: lunes 23 de marzo del 2026

lunes 23 de marzo del 2026 Episodio 8: martes 24 de marzo del 2026

martes 24 de marzo del 2026 Episodio 9: lunes 30 de marzo del 2026

lunes 30 de marzo del 2026 Episodio 10: martes 31 de marzo del 2026

martes 31 de marzo del 2026 Episodio 11: lunes 6 de abril del 2026

lunes 6 de abril del 2026 Episodio 12 (Final de temporada): martes 7 de abril del 2026

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA “BESO DE SIRENA” EN AMAZON PRIME VIDEO?

Los capítulos de “Beso de sirena” se transmiten primero en tvN a las 20:50 horas (KST) y, poco después, Amazon Prime Video los pone a disposición de la audiencia internacional.

Es decir, los horarios aproximados de estreno varían según el país:

Países Horario Estados Unidos 5:00 a.m. (PT) / 8:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 7:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 8:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 9:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 10:00 a.m. España 2:00 p.m.

Nota importante: las horas indicadas son estimaciones habituales de la plataforma para esta franja horaria de tvN, por lo que deben tomarse como información referencial.

¿CÓMO VER “BESO DE SIRENA”?

Para disfrutar de cada episodio de “Beso de sirena”, es necesario contar con una suscripción activa a Amazon Prime Video.

Cabe resaltar que los capítulos están disponibles de forma simultánea en el servicio de streaming para más de 240 países y territorios a nivel mundial, excluyendo Corea del Sur y China.

En Estados Unidos, recuerda que están disponibles los siguientes planes:

Amazon Prime completo: US$14.99 al mes o US$139 al año

US$14.99 al mes o US$139 al año Solo Prime Video: US$8.99 al mes

El póster de "Beso de sirena", serie coreana de Amazon Prime Video que explora géneros como la intriga y el romance a lo largo de su trama (Foto: Studio Dragon / CJ Entertainment)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí