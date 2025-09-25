¿Listo para disfrutar de los -casi- últimos momentos de “Bon appétit, majestad” (en inglés: “Bon Appétit, Your Majesty”)? Pues, el episodio 11 está a punto de llegar a Netflix y promete ser una entrega cargada de tensión, romance y decisiones que marcarán el destino de Yeon Ji Young y el rey Yi Heon. Así, en esta nota, te cuento todo lo que debes saber para no perderte el penúltimo capítulo de esta fascinante serie coreana sobre viajes en el tiempo. ¡Presta atención!

Vale precisar que el episodio continúa con la historia luego de que Ji Young fuera absuelta de la acusación de querer hacerle daño al príncipe Jinmyeong, quien cayó gravemente enfermo.

En ese sentido, las tensiones en palacio han alcanzado su punto máximo, con la consorte Kang y la reina viuda tomando acciones drásticas para consolidar su poder, por lo que nuestros protagonistas y sus aliados estarán en peligro inmediato.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL EPISODIO 11 DE “BON APPÉTIT, MAJESTAD”?

El capítulo 11 de la serie de Netflix se estrena oficialmente el sábado 27 de septiembre del 2025, fecha que te recomiendo anotar en tu agenda.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 11 DE “BON APPÉTIT, MAJESTAD”?

La emisión original del penúltimo episodio del show televisivo en Corea del Sur está programada para las 9:10 p.m. (hora local) por el canal tvN. Sin embargo, fuera del país asiático, llega a Netflix en los siguientes horarios.

Países Horarios Estados Unidos 7:00 a.m. (PT) / 10:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 11:00 a.m. España 4:00 p.m.

¿CÓMO VER EL EPISODIO 11 DE “BON APPÉTIT, MAJESTAD”?

Para disfrutar del episodio 11 de “Bon appétit, majestad”, tan solo necesitas contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming Netflix. De esta manera, podrás acceder al contenido sin problemas.

Cabe resaltar que se espera que el capítulo tenga una duración aproximada de 80 minutos, manteniendo el formato extendido que ha caracterizado a la serie surcoreana desde su lanzamiento.

¿CUÁNDO LLEGARÁ EL FINAL DE “BON APPÉTIT, MAJESTAD”?

El episodio final de “Bon appétit, majestad” está programado para estrenarse el domingo 28 de septiembre de 2025, apenas un día después del penúltimo episodio.

Así, se marcará el cierre definitivo de la historia de amor entre la chef del siglo XXI y el rey de la dinastía Joseon.

