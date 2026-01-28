Benedict (Luke Thompson) y Sophie Baek (Yerin Ha) son los protagonistas de la cuarta temporada de “Bridgerton”, que adapta el tercer libro de la popular saga escrita por Julia Quinn. Por lo tanto, este romance está inspirado en los cuentos de hadas. Durante un baile de máscaras, el segundo hijo de Violet (Ruth Gemmell) conoce a una misteriosa dama plateada y queda encantado, pero antes de que pueda descubrir su identidad, ella desaparece con las campanadas. Tras esa noche mágica, Benedict emprende una búsqueda desesperada, a la que su hermana Eloise (Claudia Jessie) se suma.
“La trama es un giro inesperado respecto a Cenicienta . Recuerdas cómo te contaban esas historias de niño: su magia y su romance”, indicó Luke Thompson a Tudum. “Es realmente emocionante integrar eso en el mundo que conocemos de ‘Bridgerton’… Es una historia fantástica, pero también, espero, muy cercana”.
Por su parte, Yerin Ha señaló: “Siempre es muy agradable adentrarse en la mente del autor y ver cómo imaginó a un personaje o a eventos que desencadenan ciertas emociones. En el libro, Sophie tiene un toque de descaro, pero también tiene un lado vulnerable y frágil. Me esforcé mucho por incorporar eso a la serie”.
¿CUÁNDO SE ESTRENA “BRIDGERTON” - TEMPORADA 4 PARTE 1?
La cuarta temporada de “Bridgerton” se divide en dos partes. La primera parte, que consta de cuatro episodios, se estrenará el jueves 29 de enero de 2026..
¿CÓMO VER “BRIDGERTON” - TEMPORADA 4 PARTE 1?
Al igual que las anteriores entregas, la primera parte de la cuarta temporada de “Bridgerton”, que cuenta con Shonda Rhimes como productora ejecutiva, estará disponible en Netflix a partir de la fecha indicada.
Por lo tanto, para ver los nuevos capítulos de la popular serie solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.
¿A QUÉ HORA SE ESTRENA “BRIDGERTON” - TEMPORADA 4 PARTE 1?
Este es el horario en que se estrena la primera parte de la cuarta temporada de “Bridgerton” por país:
|Países
|Horario
|México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica
|2:00 a.m.
|Perú, Colombia, Panamá, Ecuador
|3:00 a.m.
|Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico
|4:00 a.m.
|Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil
|5:00 a.m.
|España
|9:00 a.m.
ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 4 DE “BRIDGERTON”
- Luke Thompson como Benedict Bridgerton
- Yerin Ha como Sophie Baek
- Jonathan Bailey como Anthony Bridgerton
- Simone Ashley como Kate Bridgerton
- Victor Alli como John Stirling
- Adjoa Andoh como Lady Danbury
- Julie Andrews como Lady Whistledown
- Lorraine Ashbourne como Mrs. Varley
- Masali Baduza como Michaela Stirling
- Nicola Coughlan como Penelope Bridgerton
- Hannah Dodd como Francesca Stirling
- Daniel Francis como Lord Marcus Anderson
- Ruth Gemmell como Violet Bridgerton
- Florence Hunt como Hyacinth Bridgerton
- Martins Imhangbe como Will Mondrich
- Claudia Jessie como Eloise Bridgerton
- Katie Leung como Lady Araminta Gun
- Luke Newton como Colin Bridgerton
- Michelle Mao como Rosamund Li
- Emma Naomi como Alice Mondrich
- Golda Rosheuvel como la reina Charlotte
- Hugh Sachs como Brimsley
- Will Tilston como Gregory Bridgerton
- Polly Walker como Portia Featherington
- Isabella Wei como Posy Li
