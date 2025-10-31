CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la novela homónima de la escritora argentina Dolores Reyes, “Cometierra” es una serie mexicana de Amazon Prime Video narra la historia de Aylín (Lilith Curiel), una adolescente de un barrio popular, descubre sus habilidades sobrenaturales: cuando come tierra tiene visiones que revelan el paradero de personas desaparecidas. Junto a su hermano y amigos, aprende a dominar este poder y se transforma en una heroína que combate la violencia en su comunidad. ¿Qué pasó con los protagonistas?

El drama creado y dirigido por Daniel Burman empieza con la desaparición de la profesora Emma (Yalitza Aparicio), quien intentaba ayudar a una joven que era perseguida en la oscuridad. La maestra intenta llamar a la policía, pero tropieza y queda a merced del secuestrador. La policía sigue su rastro, pero no tiene ninguna pista.

No obstante, Aylín tiene visiones con Emma y el lugar donde se encuentra luego de comer tierra por culpa de unas compañeras abusivas. Aunque las visiones que tiene la perturban, decide aprovecharlas para ayudar a su amiga. Su hermano Walter (Roberto Aguilar) y sus amigos, Vero (Erica Lynn Cunanan) y Calaca, la ayudan a seguir las pistas de sus visiones.

Emma (Yalitza Aparicio) es secuestrada al intentar ayudar a una joven en la serie mexicana "Cometierra" (Foto: Amazon Prime Video)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “COMETIERRA”?

Aunque encuentran el teléfono de Emma, no pueden seguir buscando debido a que la policía aparece. Para evitar que los demás se metan en problemas, Walter se entrega y es acusado de la desaparición de la profesora. La protagonista de “Cometierra” intenta ayudar a su hermano, pero los policías se niegan a escucharla. Solo el oficial Ezequiel (Harold Torres) parece creer en su don.

Luego de verla comer tierra, Ezequiel la acompaña al hospital abandonado en el que podría estar Emma. Aylin no espera los refuerzos y aunque logran encontrar a la profesora, Ale Skin (Luis Curiel) la asesina antes de escapar. Tras la liberación de Walter, Aylin reniega del don que la tierra le brindó.

Pero Ezequiel le pide ayuda para encontrar a un niño desaparecido y a una niña atrapada. Vero también le pide usar su don en la búsqueda de su hermana desaparecida. Aylen colabora en cada una de las búsquedas, pero tras algunos eventos, empieza a cuestionarse las repercusiones que sus habilidades tienen sobre su seguridad y la de sus amigos. Además, una violenta humillación en la escuela, la hacen pensar en renunciar a su poder.

“Cometierra” también se enfoca en la relación familiar de la protagonista. Aunque vive con su hermano Walter, su padre sigue con vida y reaparece con la intención de utilizar el donde su hija para sus propios fines. Para proteger a su hermana, quién descubre que su madre poseía el mismo don, Walter desafía a Raúl (Gerardo Taracena).

Aylín (Lilith Curiel) quiere renunciar a su don tras algunos eventos problemáticos en la serie mexicana "Cometierra" (Foto: Amazon Prime Video)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “COMETIERRA”?

¿Qué pasó con Aylin?

Después de una fuerte discusión con su hermana, Walter desaparece sin dejar rastro. Aylin cree que su hermano se cansó de cuidarla y que planea empezar una nueva vida con su novia Miseria (Lizeth Selene). Pero ella le asegura que Walter jamás la abandonaría y revela que podría estar en el anexo que Raúl dirige.

Sin sus poderes, Aylín no puede seguir el rastro de su hermano, así que intenta recuperarlo. Pero la tierra le dice que no. Con ayuda de sus amigos, se infiltra en el anexo y distrae a su padre mientras el resto busca a Walter. Aunque Raúl dio la orden de asesinarlo, sigue con vida, pero algo débil.

El grupo intenta escapar, pero se activan las alarmas y Raúl sale dispuesto a todo para evitar que sus hijos arruinen sus planes. Necesita a Aylin por su don, así que dispara contra Walter. No obstante, Aylin ha recuperado su conexión con la tierra tras hablar con su madre, Lourdes (Mabel Cadena), y descubrir que Raúl fue el responsable de su muerte.

Aylin recupera su don y lo utiliza para frenar el ataque de su padre, quien desaparece en la tierra. Al final de “Cometierra”, Aylin acepta y domina su poder, el mismo que utiliza para ayudar a las víctimas de su comunidad.

Aylin (Lilith Curiel) acepta su don y su legado al final la serie mexicana "Cometierra" (Foto: Amazon MGM Studios)

¿CÓMO VER “COMETIERRA”?

“Cometierra” está disponible en Amazon Prime Video desde el 31 de octubre de 2025, por lo tanto, para ver la nueva serie mexicana solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

