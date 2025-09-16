La espera terminó: “Dancing With The Stars” regresa con su temporada 34 y los fanáticos ya cuentan las horas para ver a sus celebridades favoritas brillar en la pista de baile. Con un elenco que mezcla atletas olímpicos, actores icónicos, personalidades de redes sociales y figuras inesperadas como Hilaria Baldwin, la competencia promete ser una de las más comentadas del año. La gran pregunta es: ¿quién se llevará el codiciado trofeo Len Goodman Mirrorball?

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 34 DE “DANCING WITH THE STARS”?

El primer episodio se estrena el martes 16 de septiembre a las 8 p.m. hora del Pacífico (11 p.m. hora del Este), en una transmisión completamente en vivo. A partir de ahí, los episodios se emitirán todos los martes en el mismo horario, siguiendo la tradición del show. Los fans podrán disfrutar de cada coreografía semana a semana, viendo cómo evoluciona la competencia hasta llegar a la gran final.

¿CÓMO SE PODRÁ VER EL PROGRAMA?

En cuanto a cómo ver el programa, hay varias opciones disponibles. “Dancing With The Stars” se transmitirá en vivo a través de ABC y Disney+, lo que permite a la audiencia disfrutar del show en tiempo real. Además, para quienes no puedan verlo en el momento del estreno, los episodios estarán disponibles al día siguiente en Hulu, facilitando que nadie se pierda la emoción de la competencia.

Sobre costos, los planes varían dependiendo de la plataforma. En Hulu, el plan con anuncios cuesta US$9.99 al mes o US$99.99 al año, mientras que la versión sin anuncios está disponible por US$18.99 al mes.

En Disney+, el plan básico con anuncios cuesta US$9.99 al mes, y el plan premium sin anuncios asciende a US$15.99 al mes o US$159.99 al año. También existe una opción de paquete conjunto entre Hulu y Disney+ desde US$10.99 al mes, ideal para quienes quieren disfrutar de ambos servicios.

EL ELENCO QUE SERÁ PARTE DE ESTA NUEVA TEMPORADA DE “DANCING WITH THE STARS”

El atractivo del programa no está solo en las coreografías, sino también en su diverso elenco. Desde la medallista olímpica Jordan Chiles, hasta figuras como Danielle Fishel (Boy Meets World), Lauren Jauregui (Fifth Harmony), y personalidades virales como Alix Earle, la temporada 34 está diseñada para atrapar tanto a la audiencia joven como a los nostálgicos de la televisión clásica.

Además, el reality regresa con la conducción de dos rostros muy queridos: Alfonso Ribeiro, recordado por “The Fresh Prince of Bel-Air”, y Julianne Hough, quien pasó de ser bailarina profesional del show a convertirse en presentadora. Su química en pantalla añade dinamismo y cercanía a cada emisión, acompañando el espectáculo con el toque de experiencia y humor que caracteriza a la franquicia.

Los fanáticos recuerdan bien que en la temporada pasada el ganador fue Joey Graziadei, estrella de “The Bachelor”, quien se coronó junto a su compañera de baile Jenna Johnson. Ahora, la expectativa está puesta en quién logrará conquistar al jurado y al público en esta nueva entrega. ¿Será un atleta como Jordan Chiles, una figura de reality como Dylan Efron, o quizá una sorpresa como Jen Affleck de “Las vidas secretas de las esposas mormonas”?

