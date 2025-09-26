Si eres fan de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”, seguramente ya estás al tanto del fenómeno que ha sido “Infinity Castle”, película que no deja de cosechar récord tras récord. Y si todavía no la has visto, probablemente ya te habrás cruzado con algún clip o imagen del impactante castillo dimensional donde se desarrollan las batallas más intensas del arco final. Esta nueva etapa de la historia ha sacudido al fandom global y, como era de esperarse, también ha inspirado una línea de coleccionables que está dando mucho de qué hablar.

Como bien has podido notar en el titular de este artículo, hablo de la nueva colección de Funko Pop! basada en “Demon Slayer: Infinity Castle”, que llega justo en el mejor momento, cuando la fiebre por los cazadores de demonios vuelve a estar en su punto más alto. Y es que la primera película de la trilogía final se ha convertido en un fenómeno que, incluso, podría desencadenar varias tesis de investigación debido a los resultados que ha logrado y que, seguramente, seguirá obteniendo conforme se mantenga en los cines de todo el mundo.

El personaje de Tanjiro en la película "Demon Slayer: Infinity Castle" (Foto: Ufotable)

LA NUEVA COLECCIÓN QUE HA SORPRENDIDO A LOS FANS DE “DEMON SLAYER”

Esta colección no solo se limita a los personajes más populares, sino que destaca momentos específicos y versiones icónicas que hemos visto en “Infinity Castle”, una de las etapas más visualmente impactantes del anime.

Entre las figuras Pop! más destacadas tenemos a Akaza, uno de los villanos más memorables de la serie. La figura captura su esencia a la perfección, con esos detalles tan característicos que lo hacen inconfundible. También está Nezuko Kamado, en dos versiones: una sonriente y otra en su forma demoníaca, ideal para quienes disfrutaron verla desatar todo su poder en los enfrentamientos más recientes.

Otra sorpresa agradable fue ver a Doma incluido en esta colección. Como uno de los Doce Kizuki de rango superior, su diseño es tan elegante como aterrador. Y no puedo dejar de mencionar a Chachamaru, el pequeño y misterioso gato demoníaco asociado a Tamayo.

Ahora bien, uno de los productos estrella de esta línea es la figura “Pop! Poster” de Tanjiro Kamado. Esta versión viene acompañada de un fondo tipo diorama, lo cual le da una presentación mucho más artística. Este tipo de piezas son perfectas para quienes no solo coleccionan, sino que también decoran sus espacios con estilo.

LLAVEROS PARA LLEVAR A TUS PERSONAJES FAVORITOS A TODAS PARTES

Si no tienes mucho espacio en tu estantería o simplemente te gusta llevar un detalle geek contigo, hay dos llaveros Pop! bastante llamativos: uno de Akaza y otro de Tanjiro Flash Dancing. Este último hace referencia a una de las técnicas más impresionantes del protagonista, y verlo representado en miniatura es un verdadero gusto para los fans más meticulosos.

Además, al tratarse de llaveros, son una opción más accesible (cuestan 5 euros), lo que los convierte en una buena alternativa para quienes están empezando su colección o quieren un pequeño souvenir del universo de “Kimetsu no Yaiba”.

Estas son algunas de las figuras de la nueva colección de "Demon Slayer" (Foto: Dark Pops)

¿DÓNDE CONSEGUIRLOS Y CUÁNTO CUESTAN?

Toda esta nueva línea de figuras Funko Pop! ya está disponible en tiendas oficiales y distribuidores autorizados. En cuanto a precios, las figuras Pop! estándar tienen un costo de 13 euros, mientras que la edición “Poster Pop!” de Tanjiro Kamado sube a 25 euros, justificado por su formato especial y el detalle extra que ofrece. Como te mencioné antes, los llaveros Pop! se venden por 5 euros.

