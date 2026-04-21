Si eres de los que salió del cine con ganas de volver al Castillo Infinito del universo “Kimetsu no Yaiba”, una y otra vez, te traigo buenas noticias. Y es que la primera película de la trilogía cinematográfica “Demon Slayer: Infinity Castle” ya tiene lista su llegada en edición física, con un lanzamiento en Blu-ray y DVD que busca trasladar toda la experiencia de la pantalla grande al hogar de los fans... en un formato especialmente pensado para coleccionistas. ¿Te gustaría saber más al respecto? Entonces, sigue adelante con tu lectura.

Vale precisar que la cinta se centra en el regreso de Akaza y marca el inicio del asalto al Castillo Infinito, el espacio donde Muzan reúne a las Doce Lunas Superiores y donde los Cazadores de Demonios llevan la batalla definitiva a territorio enemigo.

Así, vemos a Tanjiro y compañía enfrentarse a uno de los enemigos más recordados de la franquicia, mientras la historia empieza a escalar hacia su tramo final, con combates que ya no dejan margen para ningún descanso.

Antes de continuar, mira el anuncio oficial del lanzamiento en Blu-ray y DVD de “Demon Slayer: Infinity Castle”:

¿CUÁNDO SE LANZA EL BLU-RAY Y DVD DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

La fecha clave es el miércoles 29 de julio del 2026, fecha en la que se pondrán a la venta todas las versiones físicas de la película en Japón.

De acuerdo con la web oficial de la franquicia, la preventa ya arrancó en tiendas japonesas, por lo que los coleccionistas internacionales podrán recurrir a la importación si desean asegurar sus copias desde el primer día.

Cabe resaltar que el lanzamiento contempla dos formatos principales: una edición estándar y una limitada, ambas en Blu-ray y DVD, con precios que van de los 4.400 a los 11.000 yenes (aproximadamente, de 27 a 69 dólares) según el tipo de disco.

¿QUÉ EXTRAS TRAE LA EDICIÓN LIMITADA DEL BLU-RAY Y DVD DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

La edición limitada es la gran tentación para los fans, ya que incluye una caja de colección ilustrada por Akira Matsushima, diseñador de personajes y director de animación de la serie, además de un ‘digipak’ con arte nuevo que recrea las tres grandes batallas de la película.

Asimismo, incorpora dos CDs de banda sonora en formato ‘film scoring’, pensados para escuchar la música tal como se montó para la cinta, y un disco extra de video con contenido especial.

Este contiene la grabación del “Kimetsu Enroku” (un evento con el elenco), resúmenes de saludos en cines en Japón, un compilado global del 2025, segmentos emitidos en televisión y un audiovisual centrado en personajes como Tanjiro, Shinobu, Zenitsu, Akaza, Doma, Giyu y el Cuerpo de Exterminio de Demonios.

¿CÓMO ES LA EDICIÓN ESTÁNDAR DEL BLU-RAY Y DVD DE “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE”?

Por otro lado, la edición estándar de Blu-ray y DVD prescinde de los adicionales (caja especial, CDs y disco extra), pero mantiene la película con la misma calidad de imagen y opciones de audio y subtítulos.

Lo cierto es que, más allá de los extras, ambas ediciones permiten revivir la cinta tal como se vio en cines, lo que las convierte en la vía más directa para volver al Castillo Infinito mientras esperamos el estreno mundial del filme en la plataforma de streaming Crunchyroll.

Recuerda: hasta el momento, no se ha confirmado la venta del producto fuera de Japón, por lo que cualquier llegada a tiendas físicas en Latinoamérica o España dependerá de acuerdos aún sin anunciar.

El lanzamiento en Blu-ray y DVD de la película "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle" ha sido muy esperado por los fans (Foto: Ufotable / TOHO / Aniplex)

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