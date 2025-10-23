CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Dirigida por Kimo Stamboel a partir de Agasyah Karim, Khalid Kashogi y Kimo Stamboel, “El elixir de la inmortalidad” (“The Elixir” en inglés y “Abadi Nan Jaya” en su idioma original) es una película de terror indonesia de Netflix que sigue a una familia en conflicto que debe unirse y luchar por sobrevivir mientras su hogar colapsa después de que un elixir que debía rejuvenecer reanima a los muertos en una aldea. ¿Qué pasó con los protagonistas? ¿Quiénes sobreviven?

El thriller de terror empieza con una pareja, Ningsih y Rahman reconciliándose debido a que el hombre tenía dudas sobre su compromiso, durante una ceremonia de circuncisión, la misma que es interrumpida por un accidente automovilístico. Los asistentes creen que se trata de una persona en estado de ebriedad, pero en realidad es un zombi que empieza a atacar a todos.

“El elixir de la inmortalidad” se traslada al drama de la familia de Pak Sadimin, el dueño de la empresa Wani Waras. Sadimin recibe una mezcla herbolaria que promete rejuvenecer y podría ser la salvación de su empresa. Antes de la llegada de su hija Kennes, su yerno Rud y su nieto Raihan, bebe el elixir y se sorprende por los cambios notorios. Su familia también nota su nueva apariencia y busca una explicación.

Karina y Kennes lloran la muerte de Sadimin en la película de terror indonesia "El elixir de la inmortalidad" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “EL ELIXIR DE LA INMORTALIDAD”?

Kennes y su hermano Bambang quieren que su padre venda la empresa con la finalidad de utilizar el dinero para sus propios planes. Kennes quiere empezar su propio negocio para no depender del dinero de su padre y poder divorciarse de su esposo fiel. Mientras que Bambang solo pretende malgastar el dinero. Debido a los resultados del elixir, Sadimin anuncia que no venderá.

Mientras la familia protesta por esa decisión, Sadimin sufre un extraño ataque que le provoca la muerte. Sin embargo, ante la sorpresa de todos, el hombre se levanta y ataca a los presentes. Luego de morder a dos de sus empleados, se lanza contra su hijo, quien lucha para detener a su padre. La situación termina con una flecha en la cabeza del patriarca.

Mientras Karina, la esposa de Sadimin y examiga de Kennes, se cambia la ropa manchada de sangre, uno de los empleados que tiene heridas leves sale en busca de ayuda. En el camino se transforma, se estrella en la celebración con la que empieza “El elixir de la inmortalidad” y se desata el ataque zombi. El caos también se apodera de la casa de Sadimin, ya que el otro empleado herido se transforma y ataca.

En medio de la confusión, los hermanos se separan del grupo. Kennes intenta reunirse con su hijo y su esposa, pero los muertos vivientes, que aumentan exponencialmente, no se los permiten. Karina, Rud y Raihan llegan al lugar donde fue la ceremonia de circuncisión y se refugian en la casa. Kennes y Bambang escapan hasta la comisaría y piden ayuda. En el camino ven cómo más personas se transforman en zombis.

Bambang y Kennes escapan de los zombis en la película de terror indonesia "El elixir de la inmortalidad" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “EL ELIXIR DE LA INMORTALIDAD”?

¿Quiénes sobreviven al final de “El elixir de la inmortalidad”?

El comportamiento de los personajes de “El elixir de la inmortalidad” parece indicar que en ese universo no se conoce nada sobre zombis, o al menos, los protagonistas no tienen ni idea. Porque hacen todo lo que las películas, series y cómics sobre zombis han mostrado que no deberían hacer para evitar una muerte segura. Hacen ruidos fuertes, no disparan a la cabeza y no le advierten al resto de lo que está sucediendo, lo que ocasiona que más personas se transformen.

Rud es mordido al proteger a su hijo. Cuando lo nota se despide del pequeño e intenta aislarse. No obstante, se transforma rápidamente y ataca a Karina. Logran detenerlo, pero aún intenta morderlos. En ese momento, aparece Ningsih, la única sobreviviente del lugar. Gracias a ella ambos grupos pueden comunicarse, ya que es la novia del oficial Rahman.

Ambos grupos intenta reunirse, pero están rodeados por una gran número de zombis. Cuando el plan de pedir ayuda fracasa, Rahman sugiere distraer a los zombis para llegar hasta su moto. Sin embargo, son demasiados y Rahman y Bambang se ven obligados a volver a la estación de policía. Kennes no tiene más opción que seguir adelante y refugiarse en un camión. En la travesía descubren que los zombis se detienen cuando llueve.

Kennes logra encontrarse con su hijo y resuelve sus diferencias con su amiga Karina. Todos logran llegar a la comisaría, Ningsih y Rahman también se reencuentran, pero aún no están a salvo. Los zombis vuelven a atacar. La pareja se convierte en las siguientes víctimas y Bambang queda atrapado. Kennes se niega a abandonar a su hermano, pero él le pide que se marche y se sacrifica.

Tras la explosión del lugar, Karina, Kennes y Raihan se preparan para escapar, pero Kennes descubre que fue mordida y decide quedarse atrás. Antes de atraer a los zombis y dispararse en la cabeza, se despide de su hijo con la esperanza de que pueda sobrevivir al cuidado de Karina. Pero ¿qué sucede con los zombis? El final de “El elixir de la inmortalidad” sugiere que llegan a la ciudad, ya que un socio de Sadimin también bebió la mezcla herbolaria y empezó con los primeros síntomas. Sin duda, se trata de un apocalipsis zombi.

Karina y Raihan son los únicos que sobreviven al final de la película de terror indonesia "El elixir de la inmortalidad" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “EL ELIXIR DE LA INMORTALIDAD”?

“El elixir de la inmortalidad” está disponible en Netflix desde el 23 de octubre de 2025, por lo tanto, para ver la nueva película indonesia solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

