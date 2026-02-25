CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Aunque en el pasado fue una temida pirata, Ercell Bodden (Priyanka Chopra) dejó esa vida para formar una familia con T.H. Bodden (Ismael Cruz Córdova) en “El engaño” (“The Bluff” en su idioma original). Después de años de tranquilidad, su vengativo excapitán se presenta en la remota isla donde está su hogar para reclamar lo que le robó tras traicionarlo. El capitán Connor (Karl Urban) está dispuesto a derramar la sangre de inocentes con la que recuperar el oro y vengarse. ¿La protagonista del thriller de acción de Amazon Prime Video logra sobrevivir? ¿Pierde a alguien de su familia?

La película dirigida por Frank E. Flowers a partir del guion de Flowers y Joe Ballarini empieza con el capitán Connor y su tripulación apoderándose de la embarcación del T.H. Bodden, a quien toman prisionero para intercambiarlo por el oro que su esposa esconde en la isla Caimán Brac. En tanto, Ercell está preocupada por la demora de su marido, pero intenta disimular ante su hijo Isaac (Vedanten Naidoo) y su cuñada Elizabeth Bodden (Safia Oakley-Green).

Mientras el capitán Connor y los otros piratas desembarcan en la isla y reducen a todos lo que se resisten, Elizabeth intenta escaparse con su novio Weston (Zack Morris) y Ercell se enfrenta a los hombres enviados por su enemigo. Tras esconder al pequeño Isaac, que tiene movilidad reducida, lucha contra los piratas, pero la superan en número. No obstante, no planea darse por vencida.

Ercell (Priyanka Chopra) celebrando el cumpleaños de su hijo Isaac junto a Elizabeth (Safia Oakley-Green) en la película de acción "El engaño" (Foto: Amazon Prime Video)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “EL ENGAÑO”?

Los piratas que no conocen su pasado la subestiman, algo que la protagonista de “El engaño” aprovecha para liberarse y asesinar a los hombres que amenazan su vida y la de su hijo. Después de la sangrienta batalla, el pastor Bradley aparece para advertirle sobre el regreso del capitán Connor y explicarle que el pueblo se rindió luego de perder a varias personas.

Ercell le encomienda su hijo al pastor Bradley, mientras ella busca a Elizabeth, quien tras encontrar el cuerpo de su novio, presenció los violentos ataques de los piratas y logró escabullirse hasta el camino que lleva a su casa. Ercell la encuentra, le explica la situación y la lleva a refugiarse en la selva, donde se reúnen con Issac y Bradley, que en su vida pasada fue pirata.

La tripulación del capitán Connor, liderada por el contramaestre Lee (Temuera Morrison), buscan el oro en cada rincón de la casa de Ercell. Cuando no consiguen nada, siguen el rastro de la mujer hasta la selva. Aunque están cerca de atraparlos, no lo consiguen debido al lago plagado de caimanes y al sacrificio de Bradley.

A pesar de los esfuerzos de la protagonista de “The Bluff”, el capitán Connor y su tripulación la rodean y amenazan con lastimar a su esposo, así que, ella no tiene más opción que aceptar el intercambio: el oro por la vida de Theodore H. Bodden. Antes de la hora pactada, Ercell lleva a su hijo y a su cuñada al lugar donde esconden el tesoro que robó y planeaba dejarles como herencia.

Lee (Temuera Morrison) se niega a seguir al capitán Connor con su venganza tras la muerte de su hijo en la película de acción "El engaño" (Foto: Amazon Prime Video)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “EL ENGAÑO”?

Ercell también comparte su verdadera historia. Ella era una despiadada pirata y asesinó a varias personas, pero todo fue para poder sobrevivir luego de que el capitán Connor la llevara consigo cuando aún era muy joven y poco después de eliminar a su familia. Se crió con piratas y aprendió todo de ellos, pero escapó cuando tuvo la oportunidad y robó un gran tesoro.

¿Qué pasó con Ercell y su familia?

Antes del intercambio, Ercell intenta liberar a su esposo, pero no lo consigue, así que continúa con el plan inicial. Todo parece marchar bien hasta que Francisco Connor provoca a T.H. Bodden con un comentario sobre Isaac y se desencadena un enfrentamiento. A pesar de la habilidad de Theodore con la espada, no logra superar al pirata y muere en batalla.

Sin más opciones, Ercell provoca una explosion que destruye el oro y escapa para reunirse con su hijo y su cuñada. Luego de perder a su hijo, el contramaestre Lee ya no está dispuesto a seguir la loca venganza del capitán y le da la espalda. Lo que resulta en su muerte. Para que el resto de la tripulación lo acompañe, Connor muestra el decreto de tres imperios que ofrece inmunidad a quienes entreguen a la pirata Bloody Mary (Ercell).

Los piratas encuentran los túneles y siguen el rastro de los fugitivos. Ercell le da instrucciones a Isaac y a Elizabeth para que escapen antes de que sea demasiado tarde y luego se dirige a encender la señal para solicitar la ayuda de las Fuerzas británicas. En el proceso, se enfrenta a varios hombres y tras algunas heridas, logra imponerse.

Al llegar a la cima, descubre que Connor encendió la señal para entregarla y cobrar la recompensa. Por supuesto, Ercell lucha con todas sus fuerzas. Cuando parece que todo está perdido, Elizabeth aparece y dispara contra el pirata. Ercell aprovecha la distracción y elimina a su enemigo.

Al final de “El engaño”, Ercell sobrevive junto a su familia y revelando que su verdadero nombre es Mariam. También se confirma que el oro no fue destruido y está en la embarcación en la que escapó Isaac. Las autoridades se dirigen a la isla. ¿Atraparán a Ercell o logrará ocultar su secreto?

El enfrentamiento final de Ercell Bodden (Priyanka Chopra) y el capitán Connor (Karl Urban) en la película de acción "El engaño" (Foto: Amazon Prime Video)

¿CÓMO VER “EL ENGAÑO”?

“El engaño” está disponible en Amazon Prime Video desde el 25 de febrero de 2026, por lo tanto, para ver el thriller de acción y aventuras solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

