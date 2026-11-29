“El niño” (en inglés: “The Child”) es la película española de Netflix, dirigida por Mariano Barroso, que toma una tragedia real y la convierte en un drama íntimo sobre una familia que busca cómo seguir adelante. Así, su desenlace abre varias preguntas; por ejemplo: qué significa la última escena con Nicasio (Karra Elejalde) y su nieto, qué esconde cada personaje y qué decide Mariaje (Belén Cuesta). En ese sentido, a través de este final explicado, intento responder cada una de ellas. ¡Ten cuidado con los SPOILERS !

Vale precisar que el filme adapta la novela homónima de Fernando Aramburu y se inspira en la explosión de gas ocurrida en una escuela de Ortuella, en Vizcaya, en 1980.

Y, por desgracia, este suceso dejó una cifra devastadora para la historia: 50 menores y 3 adultos fallecidos.

Antes de continuar, mira el tráiler de “El niño”:

¿QUÉ SUCEDE EN LA ESCENA FINAL DE “EL NIÑO”?

La película española de Netflix concluye en un parque, donde Mariaje observa a su padre conversar con Nuco (Alex Infantes) y sonríe al verlos.

Poco antes, mientras regalaba pertenencias de su hijo, ella había visto cruzar al pequeño corriendo el departamento.

De esta manera, acepta lo que Nicasio le repetía: si se abre sin juzgar, puede sentir la presencia del niño.

¿POR QUÉ NICASIO SIGUE HABLANDO CON NUCO EN “EL NIÑO”?

Tal como vimos a lo largo del filme, el padre de Mariaje mantiene su rutina como si Nuco estuviera vivo: le prepara el sándwich para la escuela y lo lleva consigo al cementerio.

Además, reconstruyó el cuarto del pequeño en su propio departamento, mientras la mujer y José Miguel (Pep Ambròs) querían reorganizar el original y donar sus cosas.

Entonces, el abuelo le explica a su hija que los fallecidos a veces no se enteran de que murieron, como los niños de la explosión, y que se puede comunicar con ellos.

Y si bien algunos verían negación en su conducta, él confiesa que encontró así su modo de sobrellevar el dolor.

¿QUÉ SECRETO ESCONDÍA MARIAJE Y QUÉ LE OCURRE A JOSÉ MIGUEL EN “EL NIÑO”?

A diferencia de su suegro, José Miguel prefiere mirar hacia adelante, por lo que decide renovar la habitación y tener otro hijo.

Sin embargo, el secreto de Mariaje aparece en la trama: su esposo era infértil, así que Nuco no era su hijo biológico, y Richi (Joan Solé), un amigo mecánico, la había ayudado a concebir.

Y, lamentablemente, este tramo del relato aborda el suicidio: José Miguel se quita la vida y Mariaje encuentra, entre sus pertenencias, un informe de laboratorio, documento que revela que él sí conocía su condición médica.

¿QUÉ DECIDE MARIAJE AL TERMINAR “EL NIÑO”?

Tras la muerte de su esposo, nuestra protagonista piensa en buscar de nuevo a Richi para tener otro hijo.

Así, en este contexto, él acepta el trato con una condición: quiere participar en la vida del niño.

No obstante, ella termina descartando la idea, acepta que siempre será la madre de Nuco y se permite vivir el duelo por su hijo y por su esposo.

Y a ti, ¿también te conmovió esta película española de Netflix?

El reconocido actor Karra Elejalde interpreta a Nicasio en la película dramática española "El niño" (Foto: Netflix)

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