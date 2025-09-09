La tercera temporada de “El verano en que me enamoré” ha mantenido a los fans en vilo desde su estreno el pasado 16 de julio. Esta entrega, la última de la trilogía basada en los libros de Jenny Han, ha extendido la emoción con su desenlace repartido en 11 episodios, culminando el viaje de Belly, Conrad y Jeremiah con un final que ya tiene fecha confirmada.

La temporada arrancó con dos episodios a mediados de julio, marcando el regreso de Belly al verano de Cousins y un reencuentro que promete ser el más determinante. A partir de ahí, la serie siguió una cadencia semanal que mantuvo a los espectadores expectantes hasta el final.

Cada miércoles, un nuevo episodio se estrenó a las 3:00 a.m. ET / medianoche PT, en una cita fija con la audiencia que se prolongó hasta el gran cierre. Estos horarios precisos ayudaron a sincronizar la experiencia global en múltiples zonas horarias.

EL CALENDARIO DE LANZAMIENTOS DE LA TEMPORADA 3 DE “EL VERANO EN QUE ME ENAMORÉ”

Episodio 1 “Última temporada” — 16 de julio

Episodio 2 “La Navidad pasada” — 16 de julio

Episodio 3 “La Última Cena” — 23 de julio

Episodio 4 “Última batalla” — 30 de julio

Episodio 5 “El último baile” — 6 de agosto

Episodio 6 “Apellido” — 13 de agosto

Episodio 7 “Último hurra” — 20 de agosto

Episodio 8—27 de agosto

Episodio 9—3 de septiembre

Episodio 10—10 de septiembre

Episodio 11 (final)—17 de septiembre

Esto confirma que el episodio final llegará casi a mediados de septiembre, cerrando con broche de oro esta historia de crecimiento, romance y decisiones trascendentales.

Lola Tung es una de las protagonistas de "El verano en que me enamoré" (Foto: Netflix)

La estructura de lanzamiento semanal permitió que cada episodio se asimilara con la emoción que merece: desde el drama del compromiso hasta la búsqueda de identidad de Belly en París, cada detalle contó.

Con esta programación clara y precisa, los fans pueden marcar en sus calendarios el 17 de septiembre como la fecha clave para ver el capítulo final y descubrir si Belly finalmente encuentra su lugar —sea con Conrad, Jeremiah, o consigo misma—.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.