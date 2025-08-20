Si te quedaste con la boca abierta después del final de “En el barro”, no eres el único. Son miles que se quedaron en silencio algunos minutos cuando terminó el último episodio. Esta serie argentina, tan cruda como adictiva, ha sabido captar la esencia de los relatos carcelarios más intensos, heredando el espíritu de “El Marginal” pero con su propio sello narrativo. Y sí, desde su estreno el pasado 14 de agosto, no ha parado de generar conversación dentro y fuera de Argentina.

Con tan solo ocho episodios, “En el barro” no solo se posicionó entre lo más visto de Netflix Argentina, sino que logró escalar rápidamente en los rankings de otros países de habla hispana. La historia de Gladys Guerra (interpretada por Ana Garibaldi) y las dinámicas de poder dentro del penal de La Quebrada dejaron a muchos queriendo más. La buena noticia es que la segunda temporada ya está confirmada, y esto es lo que sabemos.

Ana Garibaldi asume el rol principal de Gladys Guerra a lo largo de la serie dramática "En el barro" (Foto: Netflix)

YA ES OFICIAL: HABRÁ SEGUNDA TEMPORADA

Aunque se manejó con cierto hermetismo, fue el propio Sebastián Ortega, creador de la serie, quien confirmó que “En el barro” tendrá una segunda temporada. No solo eso: ya fue grabada y editada, lo que significa que su estreno no está tan lejos como se pensaba en un principio.

Ortega, reconocido por su trabajo en ficciones como “El Marginal” o “Los Simuladores”, aseguró que Netflix está apostando fuerte por continuar esta historia. Y después del éxito de la primera entrega, era cuestión de tiempo para que esta renovación se hiciera realidad.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 2?

Si bien Netflix aún no ha compartido una fecha exacta en su plataforma, la producción ya anticipó que los nuevos episodios llegarán durante el verano de 2026. Eso nos ubica entre los primeros meses de 2026, un periodo estratégico en el calendario del streaming para estrenos globales.

Así que prepárate para un posible regreso a La Quebrada en 2026, justo cuando el calor del hemisferio sur podría quedar eclipsado por las tensiones que se viven entre las rejas de esta prisión ficticia que ya se siente demasiado real.

Valentina Zenere como Marina Delorsi en una escena de la serie "En el barro" (Foto: Netflix)

¿DÓNDE VERLA Y CÓMO PREPARARSE?

La segunda temporada de “En el barro” se estrenará, al igual que la primera, en Netflix, donde puedes revivir ahora mismo los ocho episodios iniciales. Si aún no la viste (o si quieres volver a verla), puedes encontrarla directamente en este enlace:

