CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Aunque los problemas centrales de la segunda temporada de “En el barro” (“In the Mud” en inglés) fueron resueltos, aún hay preguntas por responder e historias inconclusas. Por lo tanto, es inevitable pensar en que La Quebrada volverá a abrir sus puertas para una tercera entrega de la popular serie argentina de Netflix. ¿Qué camino tomarán Gladys Guerra de Borges (Ana Garibaldi) y la Zurda (Lorena Vega)? ¿Llegará una nueva enemiga? A continuación, te comparto lo que se sabe sobre los nuevos episodios.

Gladys recupera su libertad a pesar de la revuelta causada por Amparo ‘La Gallega’ Vilches (Ana Rujas), pero vuelven a tomar malas decisiones y regresa a la cárcel, que ahora es liderada por la Gringa Casares (Verónica Llinás), que incluso controla el negocio de Fabiana la Zurda (Lorena Vega). Esta última tiene la esperanza de que la Borges la ayude a recuperar todo lo que perdió, pero Gladys tiene otros asuntos que resolver.

Tras el negocio ilegal fallido, Aquino (Osmar Nuñez) secuestra al hijo de Diosito Borges para recuperar las pérdidas. Gladys acepta trabajar con la Gringa para poder salir con las chicas de la Zurda que se dedican a robar a hombres incautos y poner en marcha el plan para rescatar a su nieto. En tanto, Sergio Antín (Gerardo Romano) le exige a Gladys que no le cause problemas a la nueva directora, Beatriz Lanteri (Inés Estévez).

Fabiana ‘La Zurda’ (Lorena Vega) logró recuperar el control de La Quebrada al final de la segunda temporada de la serie argentina "En el barro" (Foto: Netflix)

LO QUE SABEMOS SOBRE LA TEMPORADA 3 DE “EN EL BARRO”

Hasta el momento, Netflix no ha confirmado una tercera temporada de “En el barro”, pero el octavo episodio dejó el camino preparado para continuar la historia de Gladys, la Zurda y las otras internas de La Quebrada. Aunque el centro penitenciario está en calma, está claro que eso no durará mucho tiempo. ¿Qué rumbo tomará cada una de las protagonistas? ¿Qué significa un inesperado regreso?

Aún es pronto para saber si la serie derivada de “El marginal” conseguirá luz verde para nuevos capítulos, ya que Netflix suele tomarse algunas semanas para evaluar la reacción de la audiencia y en base a esas cifras, que incluyen la tasa de abandono y la tasa de finalización, determina el futuro de una producción.

La tercera temporada de “En el barro”, drama carcelario argentino creado por Sebastián Ortega, todavía no tiene fecha de estreno. Pero la nueva entrega podría llegar a finales del 2026 o inicios del 2027.

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 3 DE “EN EL BARRO”?

Al final de la segunda temporada de “En el barro”, la Zurda organiza una revuelta justo a tiempo para evitar que la Gringa ataque a Gladys. Tras reducir al equipo de Casares, apuñalan a la hija de la Gringa, quien muere de la misma manera. Antín interviene para evitar un escándalo y no culpa a la Zurda de esos crímenes.

Pero eso no es en lo único que interviene Antín. Evita que Gladys realice el intercambio con Aquino y asesina al hijo del peligroso hombre. Luego acusa a la Borges y la entrega en bandeja de plata. Sin embargo, Roberto Aquino no cree en sus mentiras, así que deja en paz a Gladys y se venga de Antín.

Por otro lado, Nicole García (Eugenia ‘La China’ Suárez) y Soledad ‘Solita’ Rodríguez (Camila Peralta) escapan. Gladys perdona a Yael Rubial (Carolina Ramírez) por su traición. Beatriz vuelve a ser la directora de La Quebrada y Piquito (Juana Molina) regresa a dicha prisión. Sigue fingiendo locura, así que la tercera temporada podría ser el momento para conocer su verdadera historia. ¿Las fugitivas serán capturadas? ¿Quién será la nueva rival de Gladys?

Sergio Antín (Gerardo Romano) pagó por matar al hijo de Roberto Aquino al final de la segunda temporada de la serie argentina "En el barro" (Foto: Netflix)

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 3 DE “EN EL BARRO”

Hasta el momento, Netflix no ha confirmado el reparto de la tercera temporada de “En el barro”, no obstante, es probable que estos actores retomen sus roles habituales en los nuevos episodios.

Ana Garibaldi como Gladys Guerra

Lorena Vega como Fabiana ‘La Zurda’

Carolina Ramírez como Yael Rubial

Julieta Ortega como Helena

Inés Estévez como Beatriz Lanteri

Erika de Sautu Riestra como Olga Giuliani

Juana Molina como ‘Piquito’

Juan Minujín como Miguel ‘Pastor’ Palacios

Juana Molina volverá a interpretar a Piquito en una tercera temporada de la serie argentina "En el barro" (Foto: Netflix)

