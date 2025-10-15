CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Dirigida por Cyprian T. Olencki, “Furioza 2” (“Furioza Again” en inglés y “Druga Furioza” en su idioma original) es una película polaca de Netflix. Se trata de la secuela de 2021 que seguía a Dawid (Mateusz Banasiuk) mientras se convertía en informante de la policía para evitar que su hermano, líder de una banda de vándalos, terminase en prisión. Esta vez se centra en la ambición destructiva de Golden (Mateusz Damięcki) tras deshacerse de Kaszub (Wojciech Zieliński).

Golden anhela expandir su poder más allá de la frontera y cuando Kaszub, el líder de ese grupo de hooligans, se interpone, decide asesinarlo. Con ayuda del equipo de Dima orquesta el ataque y deja pruebas que incriminan a sus rivales liderados por Mrówka. Después de que todos lloran la muerte de su líder y juran venganza, Golden asume el mando.

El reinado de Golden empieza con más muertes y albortos, ya que sueña con dejar una huella. Se deshace de Polański para apoderarse del puerto y comercializar drogas sin la intervención de nadie. En tanto, los oficiales Jacek Bauer y Dzika investigan a los vándalos.

Golden (Mateusz Damięcki) asesina a Kaszub (Wojciech Zieliński) para convertirse en el nuevo líder del grupo en la película polaca "Furioza 2" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “FURIOZA 2”?

Aunque los planes del protagonista de “Furioza 2” se concretan, no puede estar tranquilo porque el recuerdo del amigo que traicionó lo persigue. Las pinturas en honor a Kaszub no lo dejan disfrutar de sus victorias. Además, se arrepiente de lo que hizo, pero no tiene más opción que seguir adelante con su objetivo de convertirse en una “leyenda”.

Cuando la rivalidad con Mrówka se convierte en un problema para los negocios, Golden hace un pacto con el hombre que ante los ojos de su grupo es el asesino de su antiguo líder. Sin embargo, Golden los convence de que se trata de algo temporal y que no ha olvidado vengar a Kaszub.

Mientras sus negocios continúan creciendo, e incluso llegan a Irlanda, Golden se enamora de una bailarina de ballet llamada Eli. Aunque al principio, ella rechaza sus invitaciones, eventualmente accede a salir con él, pero le advierte que será algo fugaz, ya que ella valora su libertad e independencia.

A pesar de que la policía le sigue los pasos a Golden, no tienen pruebas para arrestarlo, así que el líder de los vándalos se burla de ellos en redes sociales y aumenta su popularidad. Sin embargo, no todo son victorias, ya que involucrarse en el tráfico de cocaína les ocasiona problemas con los sucesores modernos del IRA.

Golden (Mateusz Damięcki) acepta hacer una tregua con el grupo de Mrówka por el bien de sus negocios en la película polaca "Furioza 2" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “FURIOZA 2”?

¿Qué pasó con Golden?

Los criminales irlandeses les advierten que para comercializar en su territorio deben seguir sus reglas. Golden no está dispuesto a retroceder y perder lo que ha conseguido, así que les propone un trato: vender su cocaína en Polonia y Europa del Este. Aunque Mrówka no quiere involucrarse, debe seguir a su socio y conseguir el dinero que necesitan para no ser asesinados.

Tras superar algunos inconvenientes, Golden logra reunir el dinero y quedarse con la mercancía. Mrówka celebra la victoria, pero también se enfrenta a un ataque orquestado por Dawid y los hooligans de “Furioza” en venganza por el asesinato de Kaszub. Mrówka sobrevive y amenaza a Golden, quien intenta tranquilizar a su grupo. No obstante, le dan la espalda.

En medio de todo eso, la policía acorrala a Eli, quien descubre que el hombre con el que tiene un romance es más que un hooligan y lo abandona. La madre de Golden también lo rechaza por hacer negocios con el asesino de Kaszub. Esto sumado al consumo excesivo de drogas provocan que la culpa se apodere del líder de los vándalos.

Mientras tanto, Bauer encuentra el video que expone al asesino de Kaszub. Tras arrestar a Golden, llega a un acuerdo con él. Sin embargo, Dzika se niega a dejarlo marchar sin castigo, así que entrega una copia a Dawid, quien organiza al grupo para cobrar venganza. Al final de “Furioza”, Golden muere a manos de su grupo y paga por su traición. Antes de enfrentarse a la muerte, regala el dinero que reunió como una forma de redimirse.

Dzika captura a Golden (Mateusz Damięcki) antes de que consiga escapar al final de la película polaca "Furioza 2" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “FURIOZA 2”?

“Furioza 2” está disponible en Netflix desde el 15 de octubre de 2025, por lo tanto, para ver la secuela de la película polaca solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí

¿CÓMO VER “FURIOZA 2”?

“Furioza 2” se estrenó el miércoles 15 de octubre de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver la secuela de la película polaca solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.