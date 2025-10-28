Cuando los deseos reprimidos durante mucho tiempo y las tensiones ocultas estallan, Hedda Gabler (Tessa Thompson), quien se encuentra dividida entre el dolor persistente de un amor pasado y la asfixia silenciosa de su vida presente, ella y los que están a su alrededor son arrastrados a una espiral de pasión y traición en “Hedda”, película dramática de Amazon Prime Video. ¿Cuándo se estrenará? ¿Quiénes conforman el reparto principal? A continuación, te comparto estos y otros datos relevantes.

La cinta dirigida y escrita por Nia DaCosta (“Candyman”, “The Marvels”) explora el poder, el deseo y la negativa de una mujer a ser confinada. Tessa Thompson (“Creed”, “Thor: Ragnarock”) lidera el elenco conformado por Imogen Poots (“The Father”, “I Know This Much Is True”), Tom Bateman (“The Love Hypothesis”), Nicholas Pinnock (“For Life”) y Nina Hoss (“Tár”).

“Hedda” se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2025 el 7 de septiembre de 2025. También se proyectó en el 56º Festival de Cine de Nashville el 21 de septiembre de 2025. Llegó a los cines selectos en los Estados Unidos el 22 de octubre de 2025 y estará disponible en Amazon Prime Video.

Tom Bateman interpreta a George Tesman y Tessa Thompson interpreta a Hedda Gabler en la película dramática "Hedda" (Foto: Amazon Prime Video)

¿EN QUÉ SE BASA “HEDDA”?

“Hedda” está basada en la obra “Hedda Gabler”, escrita por el dramaturgo noruego Henrik Ibsen, a quien se le considera uno de los escritores más destacados del mundo del siglo XIX y a menudo se le conoce como “el padre del drama moderno”.

¿DE QUÉ TRATA “HEDDA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Amazon Prime Video, “Nia DaCosta nos trae una provocativa recreación de la clásica obra teatral de Henrik Ibsen. ‘Hedda’ (Tessa Thompson) se debate entre el incesante dolor de un amor pasado y la silenciosa asfixia de su vida actual. Durante una intensa noche, los deseos reprimidos y las tensiones ocultas estallan, arrastrándola a ella, y a todos a su alrededor, dentro de una espiral de manipulación, pasión y traición.”

Por lo que he visto en el tráiler, la recién casada Hedda intenta mantener la compostura durante una importante fiesta para su esposo, pero su profundo descontento amenaza con estallar cuando la brillante y carismática Eileen Lovberg (Nina Hoss) aparece en la estridente celebración. Las cosas empiezan a descontrolarse y parecen no tener límites.

¿CÓMO VER “HEDDA”?

“Hedda” estrenará el miércoles 29 de octubre de 2025 en Amazon Prime Video, por lo tanto, para ver la nueva película dramática solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “HEDDA”

ACTORES Y PERSONAJES DE “HEDDA”

Tessa Thompson como Hedda Gabler

Imogen Poots como Thea Clifton

Tom Bateman como George Tesman

Nicholas Pinnock como el juez Roland Brack

Nina Hoss como Eileen Lovborg

Kathryn Hunter como Bertie

Finbar Lynch como el profesor Greenwood

Mirren Mack como Tabitha Greenwood

Jamael Westman como David

Saffron Hocking como Jane Ji

Tom Bateman como George Tesman, Tessa Thompson como Hedda Gabler y Nicholas Pinnock como el juez Roland Brack en la película dramática "Hedda" (Foto: Amazon Prime Video)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “HEDDA”?

“Hedda”, que cuenta con Nia DaCosta, Gabrielle Nadig, Tessa Thompson, Dede Gardner y Jeremy Kleiner como productores, tiene una duración de 107 minutos, es decir, 1 hora y 47 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “HEDDA”?

La preproducción de “Hedda”, producida por las compañías Orion Pictures, Plan B Entertainment, Once and Future Productions y Viva Maude comenzó en noviembre de 2023. Mientras que la fotografía principal comenzó en el Reino Unido en enero de 2024.

