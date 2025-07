“And Just Like That...” es la secuela de la serie de televisión “Sex and the City”, que sigue la vida de Carrie, Miranda y Charlotte ahora en sus cincuenta, enfrentando nuevos retos personales, de amistad, amor y carrera en una Nueva York vibrante y exigente. Si eres fan de la original y quieres saber cómo evolucionan estas mujeres en sus cincuenta, esta serie es puntuación obligada.

¿DE QUÉ TRATA “AND JUST LIKE THAT...” Y POR QUÉ VERLA?

“And Just Like That...” es la continuación oficial de la icónica serie “Sex and the City”, y sigue la vida de Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes y Charlotte York en una nueva etapa: sus cincuenta años. Ambientada en la Nueva York contemporánea, la historia muestra cómo las protagonistas enfrentan nuevos desafíos amorosos, familiares, profesionales y personales mientras lidian con el paso del tiempo, los cambios culturales y la evolución de sus propias identidades.

Más que un simple revival, la serie se adentra en temas actuales como el duelo, la diversidad sexual, el feminismo moderno y el replanteamiento de viejas amistades, todo con el inconfundible tono elegante, irónico y emocional que caracterizó a la original.

En la tercera temporada, estrenada en el pasado mes de mayo, Carrie lidia con su relación a distancia con Aidan mientras encuentra nueva independencia. Miranda explora la vida como mujer queer post-divorcio, y Charlotte enfrenta problemas emocionales y mediáticos relacionados con su perro, Mr. Burton. Seema y Lisa se desarrollan con nuevos proyectos personales y políticos que enriquecen la narrativa.

A pesar de críticas inconsistentes, la serie mantiene a sus espectadores enganchados gracias a la nostalgia y la conexión emocional con los personajes originales. Su mezcla de drama maduro, moda aspiracional y dilemas contemporáneos hace que el público no logre despegarse de la pantalla.

Los fans sienten una mezcla de amor y frustración: algunos califican las tramas como ridículas o superficiales, pero siguen fieles por la conexión emocional y las conversaciones que genera la serie. El fenómeno del “hate-watch” refleja que incluso las críticas son parte del engagement cultural que la serie genera.

Las protagonistas ya no tienen 30 años, sino 50, y enfrentan nuevas etapas de la vida (Foto: HBO Max)

EL REPARTO DE LA SERIE “AND JUST LIKE THAT...”

Encabezan Sarah Jessica Parker (Carrie), Cynthia Nixon (Miranda) y Kristin Davis (Charlotte). Les acompañan Mario Cantone, David Eigenberg, Evan Handler (Harry), Sara Ramirez (Che Diaz, temporadas 1–2), Sarita Choudhury (Seema Patel), Nicole Ari Parker, Chris Jackson, John Corbett (Aidan), entre otros miembros recurrentes que aportan nuevas dinámicas al grupo.

¿DÓNDE Y CÓMO VER LA SERIE “AND JUST LIKE THAT...”?

La única forma de ver “And Just Like That...” es a través de Max (la plataforma que reemplazó a HBO Max en EE. UU.) y en muchos países donde opera HBO Max, como América Latina, Europa, Caribe, Asia Pacífico y Australasia.

Puedes suscribirte directamente o a través de Prime Video: los planes comienzan en US$9.99/mes con anuncios y hay opciones sin anuncios disponibles en US $15+ según la región.

Aunque no recupera toda la chispa de antaño, esta serie ofrece momentos auténticos, personajes que resuenan y una ventana nostálgica a una era anterior que muchos vimos crecer. Y sin duda, Charlotte y Harry siguen siendo el alma emocional del reboot.

