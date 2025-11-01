¿Te atreves a adentrarte en el mundo clandestino más peligroso y sofisticado de Río de Janeiro? Entonces acompaña a “Los dueños del juego”, la nueva serie de Netflix que mezcla ambición, traición y sangre bajo el brillo de las apuestas ilegales. A continuación, conoce la historia de esta creación de Heitor Dhalia y quiénes son los actores que le dan vida a los personajes.

¿DE QUÉ TRATA LA HISTORIA DE “LOS DUEÑOS DEL JUEGO”?

La serie cuenta la historia de Jefferson Moraes, apodado Profeta, un joven humilde que ve en el universo del jogo do bicho —el tradicional juego clandestino brasileño— la oportunidad de cambiar su destino.

André Lamoglia encabeza la nueva serie brasileña de Netflix "Los dueños del juego" (Foto: André Lamoglia / Instagram)

Pero lo que comienza como una simple estrategia para ascender pronto lo atrapará en un juego de poder donde cuatro familias controlan el negocio, las apuestas suben y la lealtad se pone a prueba. El telón de fondo es una Río de Janeiro marcada por la corrupción, la riqueza en los bordes y una línea muy fina entre ganar y sobrevivir.

En cuanto al reparto, la serie cuenta con un elenco de primer nivel brasileño. Lideran la trama:

André Lamoglia como Profeta Moraes.

como Profeta Moraes. Giullia Buscacio como Suzana Guerra.

como Suzana Guerra. Mel Maia como Mirna Guerra

como Mirna Guerra Xamã (Geizon Carlos) como Búfalo

(Geizon Carlos) como Búfalo Juliana Paes como Leila Fernandez

como Leila Fernandez Chico Díaz como Galego Fernandez

Y el grupo se completa con nombres como Adriano Garib, Bruno Mazzeo, Stepan Nercessian, Tuca Andrada, Henrique Barreira y muchos más.

Creada por Heitor Dhalia, Bernardo Barcellos y Bruno Passeri, la serie se estrenó el 29 de octubre de 2025 con ocho episodios que prometen sumergir al espectador en la complejidad del poder, la traición y la supervivencia.

¿CÓMO Y DÓNDE VER “LOS DUEÑOS DEL JUEGO”?

Para disfrutar de esta producción necesitas una suscripción en Netflix Estados Unidos, donde los precios actuales son: US$7.99 al mes para el plan con anuncios, US$17.99 al mes para el plan estándar sin anuncios, y US$24.99 al mes para el plan premium con 4K y más dispositivos simultáneos.

Aunque la trama se basa en ficción, toma inspiración del mundo real del juego ilegal en Brasil, reflejando cómo la ambición y el control de las apuestas se convierten en armas de poder. La serie muestra cómo un joven intenta escalar dentro de ese submundo y lo que está dispuesto a perder en el camino.

